Gazeteci Alican Uludağ: Yargısal bir tacizle karşı karşıya kaldım

Gazeteci Alican Uludağ, "Yargıda Bahçeli krizi" başlıklı haberi dolayısıyla ismini açıklamadığı bir hâkim tarafından ikinci kez şikâyet edildiğini, Ankara Emniyeti'ne "Savcılık talimatı var" denilerek yeniden çağrıldığını ifade etti. İfadesi sırasında "aynı habere iki ayrı soruşturma açılmasının, basın özgürlüğüne hukuka aykırı bir müdahale ve yargısal taciz olduğunu" yazdırmak istediğini ancak polisim bunu yazmak istemediğini aktardı.

Savunmasına müdahale edemeyeceğini belirtmesi üzerine polis memurunun "aniden ifadeye ara verdiğini" anlatan Uludağ, konuya ilişkin tutulan tutanağa da ifadesinin yarıda kesildiğini eklemek istediğini ancak bu sefer de buna engel olunmak istendiğini aktardı.

Uludağ, "Kasıt var mı yok mu bilmiyorum. Ama aynı habere açılan ikinci soruşturma kapsamında ikinci kez ifadeye çağrılmam nedeniyle yarım günümü emniyette geçirmek zorunda kaldım. Hem savunma hakkım ihlal edildi hem de bir anlamda yargısal bir tacizle karşı karşıya kaldım" dedi.

Uludağ'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Bugün yaşadığım 'yargısal bir tacizi' anlatacağım. Aynı eylemden dolayı 2 kez yargılama olur mu? Oldu. Bugün bizzat yaşadım. "Yargıda Bahçeli krizi" haberim nedeniyle bir hâkimin şikâyeti üzerine 7 Aralık'ta şüpheli sıfatıyla ifade vermiştim. Soruşturma hâlâ devam ediyor. Bugün Ankara Emniyeti'ne 'savcılık talimatı var' denilerek yeniden çağrıldım. Gittiğimde, aynı hâkimin, 2. kez yaptığı şikâyeti üzerine, aynı habere 2. bir soruşturma açıldığını gördüm. Polise bu durumu söyledim. Kendisi de bunun farkına vardı ama yine de ifademi almak istedi.

İfadem sırasında aynı habere iki ayrı soruşturma açılmasının, basın özgürlüğüne hukuka aykırı bir müdahale ve yargısal taciz olduğunu yazdırmak istedim. İfadeyi alan polis, önce bunu yazmak istemedi. Savunmama müdahale edemeyeceğini belirtmem üzerine aniden ifadeye ara verdi.

Odadan dışarı çıkarak ‘savcıyla görüşeceğim’ dedi. Ben de başlayan ifadenin iptal edilemeyeceğini belirterek, ifadeye devam etmesinde ısrarcı oldum. Kendisi görüştükten sonra savcının talimatı gereği ‘bu konuda daha önce ifade verdiğime’ ilişkin tutanak tutacağını bildirdi.

Bu tutanak hazırlanırken de polis, ifademe başlanıp yarıda kesildiğini eklemek istemedi. Bunun üzerine, tutanağı imzalarken altına bunu not düştüm. Görevli polis, bunun üzerine tutanağa ‘ifademin başlanıp yarıda kesildiğine’ ilişkin ibare eklemek zorunda kaldı.

Kasıt var mı yok mu bilmiyorum. Ama aynı habere açılan ikinci soruşturma kapsamında ikinci kez ifadeye çağrılmam nedeniyle yarım günümü emniyette geçirmek zorunda kaldım. Hem savunma hakkım ihlal edildi hem de bir anlamda yargısal bir tacizle karşı karşıya kaldım. Olay bu."