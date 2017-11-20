Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı

Gazeteci Ali Tarakçı, Esenyurt’ta trafikte tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

DHA’nın haberine göre, Ali Tarakçı aracıyla seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir araç sürücüsüyle tartıştı. Aracından inen sürücü Tarakçı'yı bacağından vurdu.

Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ali Tarakçı kimdir?

1964 yılında Sinop'ta doğan Tarakçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Tarakçı, birçok gazetede günlük olarak 25 yıl boyunca makale yazdı ve yöneticilik yaptı. 2007 yılında Gerçek TV kanalında "Sesli Düşünceler" adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapan Tarakçı, bir dönem de Karadeniz TV'de "Mercek Altında" ve "Sesli Düşünceler" adlı programları hazırladı, sundu.

Tarakçı, Akit TV'de cumartesi akşamları Tuna Öztunç ile birlikte tartışma programı "Çapraz Sorgu"yu hazırlayıp sunuyor.