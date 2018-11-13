Gazeteci Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, emniyetteki ifadesinin adından serbest bırakıldı.

Ali Ergin Demirhan, gözaltına alındığını "Devlet birkaç ayda bir halimi hatırımı sorar. Yine gözaltına alındım. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ifademi istemiş. Hayırlısı olsun" paylaşımıyla duyurdu.

Sendika.org, polisin büroya gelerek Demirhan'ı gözaltına aldığını açıkladı. Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Demirhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, daha önce “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.