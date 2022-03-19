Gazeteci Ali Çınar'dan, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklayan Mehmet Öz'e: Utanç verici!

Ciner Medya Grubunun ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD'nin ünlü doktoru Mehmet Öz'ün Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamasına tepki gösterdi.

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan rakibi Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımladı. Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti. Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

Öz'ün açıklamalarına tepki gösteren gazeteci Ali Çınar, şunları yazdı:

"Son 1 aydır verdiği demeçler nedeni ile ABD'deki Türkleri ve Türkiye'yi üzmüş durumda.

'Senatör olursam, Türk vatandaşlığından çıkacağım' açıklaması UTANÇ verici.

Kongre'de çifte vatandaş çok üye var.

Nerden geldiğini unutan, Türklüğünden utananları tarih de unutmaz."

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