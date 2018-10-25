Gazeteci Akyol, Kızılkaya ve Çaralan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski eş genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Evrensel gazetesi yazarı İhsan Çaralan, 'Cumhurbaşkanı'na haraket' suçundan hapis cezasına çaptırıldı. Gazeteciler Hüseyin Aykol ve İnan Kızılkaya'ya 1'er yıl 10'ar ay 26'şar gün, İhsan Çaralan'a ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kızılkaya ve Çaralan verilen cezanın hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski eş genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Evrensel Yazarı İhsan Çaralan’ın, Özgür Gündem’de nöbetçi yayın yönetmenliği yaptıkları dönemde çıkan bir haberde “Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği” gerekçesiyle yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Evrensel'de yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, Aykol ve Kızılkaya’ya “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 1’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, gazetecilerin eylemlerini alenen gerçekleştirdiğini iddia ederek cezayı 1’er yıl 9’ar aya yükseltti. Gazetecilerin aynı suçu değişik zamanlarda birden fazla kez işlediğini ileri süren mahkeme, cezayı 2’şer yıl 2’şer ay 8’er güne çıkardı.

Akyol ve Kızılkaya'ya 1’er yıl 10’ar ay 26’şar gün hapis cezası

Gazetecilerin yargılama sürecindeki davranışlarına atıfta bulunan mahkeme, cezayı 1’er yıl 10’ar ay 26’şar güne indirdi. Mahkeme hakimi, Kızılkaya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmederken, Aykol hakkında gerekli koşullar oluşmadığı için hükmün açıklamasını ertelemedi.

Mahkeme, İhsan Çaralan için de aynı suçtan 1 yıl hapis cezası verdi. Çaralan’ın eylemini alenen gerçekleştirdiğini ileri süren mahkeme, cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Çaralan’ın yargılamadaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, cezayı 11 ay 20 güne indirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.