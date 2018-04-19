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Gazeteci Ahmet Şık cezaevinden sonra ilk kez okurlarıyla buluştu

İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelen Şık, kitaplarını imzaladı

19 Nisan 2018 17:11

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan ve 434 gün sonra tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, tahliye edildikten sonra ilk kez okurlarıyla buluştu.

İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelen Şık, Kırmızı Kedi Yayınları stantında kitaplarını imzaladı. 

Şık, Cumhuriyet davası haberleri ve Twitter paylaşımları nedeniyle 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, savcının emniyetteki sorgusunun ardından 30 Aralık 2016’da tutuklanmıştı. Şık, 434 gün sonra Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

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İzmir Kitap FuarıAhmet Şıkkitapcezaevicumhuriyet davası

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