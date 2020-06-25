Gazeteci Ahmet Kanbal'a Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret davası

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal'a. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Açılan "hakaret" davasına gerekçe olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 12 Nisan'da istifa ettiğini duyurmasının ardından Kanbal'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterildi.

Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Kanbal hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianame Mardin 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

Kanbal’ın savunmasına yer verilen iddianamede şöyle denildi: “Şüphelinin mağdura görevinden dolayı hakaret ettiği anlaşıldığı, bu itibarla şüpheli hakkındaTCK’nin 125/1-125/3-a maddesinde düzenlenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği tüm dosya kapsamında anlaşılmakla..."