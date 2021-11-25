Gazeteci Acarer, Sedat Peker'in Kavala açıklamasını paylaştı: Anlatmak boynumun borcu; 'casus' Kavala mı, akıl ermiyor!

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le olan son görüşmesini paylaşarak, yarınki duruşma öncesi tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili Peker'in iddialarını aktardı. Peker'in 1486 gündür tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Kavala'yla ilgili paylaşım yapacağını söylemesinin ardından internet erişiminin kesildiğini belirten Acarer, "Yarın kritik bir duruşma olduğu için ve kendisinin bu bilgiyi aktarma şansının bulunamadığını düşündüğüm için bu bilgi ve konuşulanları kamuoyuna aktarmayı uygun buluyorum." notunu düştü. Peker, Türkiye'nin savunma sanayisinde geride olduğu yıllar Kavala'nın savaş uçakları yazılımı yaptığını aktararak; "Amerika’ya satılacak şirketi 4/1 fiyata Türkiye’nin istediği firmaya sattı." görüşünü aktardı.

Torba davaya dönüştürülen Gezi davasının yarın yapılacak duruşması öncesinde, 1486 gündür tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’yla ilgili Acarer'in Peker'in görüşlerine dair paylaşımları ve belge şöyle:

"1-Kamuoyuna… Sedat Peker’in bulunduğu mekan ve kullandığı eve artık internet erişimi yok. 2 gün önce kendisi tarafıma önemli bir meseleyi aktarmış ve bu konuda paylaşım yapacağını söylemişti.

2-Yarın kritik bir duruşma olduğu için ve kendisinin bu bilgiyi aktarma şansının bulunamadığını düşündüğüm için bu bilgi ve konuşulanları kamuoyuna aktarmayı uygun buluyorum.

3-Aktardığı konu Osman Kavala’ydı. Geçmişte yaşanan bir rahatsızlığı dile getirdi. Türkiye’nin silah savunma sanayinde çok geri olduğu yıllar olduğunu söylemişti. Yıl 1998. Ancak o zaman Kavala’nın savaş uçaklarının yazılımını yapan bir firması vardı.

4-Kavala bu firmayı ABD’li bir yatırımcıya satacaktı. Fakat tam bu noktada, devreye ‘çok önemli’ bir kişi girdi: Korkut Eken! Kavala’ya firmasını Türkiye’ye ait bir firmaya satmasını istedi!

5-Bu ricayı ileten ise Sedat Peker’di. Hem dönemin arşivini hem de Peker’in ifadelerinin olduğu belgeyi iliştireceğim. Peker, Eken’in bu ricasını şirketin hem yöneticisi hem CEO’su Zeki Türkkan vasıtası ile Kavala’ya aktardı.

"Bu dava öncesi bu paylaşımı yapmak boynumun borcu"

6-Kavala Amerika’ya satılacak şirketi 4/1 fiyata Türkiye’nin istediği firmaya sattı. Sedat Peker bana yaptığımız ikili görüşmede özet olarak şunları ifade etmişti: “Bunun şahidi olarak, bu paylaşımı dava öncesi yapmak boynumun borcudur.”

7-Şöyle devam etti: “Kendini, dindar, milliyetçi ve milli diye tanıtan iş adamları, 3 milyon dolarlık malzemeyi 50 milyon dolara, Savunma Sanayi Başkanlığına sattılar. Casus Kavala mı? Akıl ermiyor!”

8-Sedat Peker, bu aracılıktan tek kuruş almadığını da belirtirken, tüm meblağ olan 200 bin Doları Korkut Eken’in aldığını da işaret etti! Zaten ifadesi de bu yöndeydi!

9-İşte bir yanda mukaddesatçı yerli-milli iş insanları. Diğer yerde ajanlıkla suçladığınız, mesnetsiz Gezi suçlamalarının göbeğine koyduğunuz Osman Kavala! Yazık ettiğiniz yaşamlar… Belge ve arşiv erktedir:"