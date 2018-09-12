Gazete yöneticileri bir araya geldi: Kağıt krizine karşı çözüm hazır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kağıt krizinin önüne geçilmesi için çok sayıda gazete ve dergi yöneticisinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri İlkay Akkaya ise “Çözüm hazır. İlk olarak Basın İlan Kurumunun verdiği ilan desteğinin hemen artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Basın İlan Müzesi’ndeki toplantıya 18 kurumun temsilcisi katıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, yazılı basının zor durumda olduğunu belirterek yetkililerin hızla devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Olcayto toplantı tutanağının rapor haline getirilip kamuoyuna açıklanacağını duyurarak şöyle dedi: Türkiye’nin okumaya, bilgilenmeye ihtiyacı var. Bunun için de kitap, gazete ve gazete haberciliği lazım. Bu yüzden sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri İlkay Akkaya ise “Çözüm hazır. İlk olarak Basın İlan Kurumunun verdiği ilan desteğinin hemen artırılması gerekiyor. Kapsamlı çözüm önerilerimizin TBMM’de gündeme gelmesini sağladık” dedi.