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Ekonomi

GAZETE VE DERGİ TİRAJI %15 AZALDI ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 14:08

-GAZETE VE DERGİ TİRAJI %15 AZALDI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Gazete ve dergilerin tirajı 2009 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 15 azaldı. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajının yüzde 94,4'ünü gazeteler oluşturuyor.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından hazırlanan ''Yazılı Medya İstatistikleri, 2009'' bültenine göre, genel olarak bakıldığında, gazete ve dergilerin yüzde 60,1'i yerel, yüzde 5,8'i bölgesel ve yüzde 34,1'i ise ulusal yayın yapıyor.  2009 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2008 yılına göre yüzde 15 azaldı. Geçen yıl Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 milyar 266 milyon 917 bin 287 oldu. Bunun yüzde 94,4'ünü gazeteler oluşturdu. Yıllık toplam tirajın yüzde 15,5'i yerel, yüzde 2,4'ü bölgesel, yüzde 82,1'i ise ulusal gazete ve dergiler oldu.  -57 BİN 959 KİŞİ GAZETE VE DERGİDE ÇALIŞTI- 2009 yılında gazete ve dergilerde çalışanların sayısı 2008 yılına göre yüzde 10,5 arttı. 2009 yılı Kasım ayı itibariyle gazete ve dergilerde 57 bin 959 kişi çalıştı, bunların yüzde 30,6'sını kadınlar oluşturdu.  Gazete ve dergilerde çalışanların yüzde 76,7'si yayın, yüzde 12,9'u basım, yüzde 10,4'ü ise dağıtım bölümlerinde çalıştı.   2009 yılı Kasım ayında gazete ve dergilerde çalışanların eğitim durumuna bakıldığında, çalışanların yüzde 12,9'u lise altı eğitimli, yüzde 31'i lise mezunu, yüzde 46,6'sı ön lisans ve lisans mezunu, yüzde 9,6'sı da lisans ve doktora mezunu. 

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