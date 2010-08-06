-GAZETE VE DERGİ SAYISI %7,2 ARTTI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Geçen yıl gazete ve dergilerin sayısı 2008 yılına göre yüzde 7,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan, ''Yazılı Medya İstatistikleri, 2009'' bültenini yayımlandı. Buna göre, 2009 yılında 6 bin 73 gazete ve dergi yayımlandı, bu yayınların yüzde 57,1'ini dergiler oluşturdu. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 90,9'u yerel, yüzde 2,8'i bölgesel ve yüzde 6,3'ü ise ulusal yayın yapıyor. Dergilerin de yüzde 37'si yerel, yüzde 8'i bölgesel iken, yüzde 55'i ulusal yayın yapıyor.