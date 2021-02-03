Gazete Pencere yazarı Peynirci, elektrikli otomobillere getirilen ÖTV zammını yorumladı: Avrupa’da ödül, Türkiye’de ceza!

Gazete Pencere yazarı Emre Özpeynirci, elektrikli otomobillere 3 ila 4 katı getirilen ÖTV zammını eleştirdi. Özpeynirci, elektrikli otomobillere Avrupa’da teşvik verildiğini hatırlatarak, “Avrupa’da ödül, Türkiye’de ceza!” yorumunu yaptı.

Özpeynirci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’da ödül, Türkiye’de ceza!!! Türkiye’de elektrikli otomobillerin üstündeki vergi (ÖTV+KDV) yükü %30 ile %88 arasına yükseldi. Avrupa’da ise İngiltere dahil tüm ülkeler elektrikli otomobillere teşvik, vergi indirimi veya her ikisini sunuyor. İşte o teşvikler: Almanya 10 yıl vergi almıyor, 9 bin Euro teşvik veriyor. Fransa, 2.500-7.000 Euro arası teşvik, İspanya 4.000-5.000 Euro teşvik sağlıyor. İngiltere’de vergi muafiyeti, 3 bin Euro teşvik, İtalya’da ise 5 yıl vergi muafiyeti, 6 bin Euro’yu bulan teşvik var.” bilgisini paylaştı.

"Altyapı yatırımlarını sekteye uğratacak"

Özpeynirci, “İşin en üzücü yanı elektrikli otomobillere yapılan vergi zamları altyapı yatırımlarını sekteye uğratacak. Dün @eşarj’ın kurucu ortağı Cem Bahar, 2021 için planladıkları 300 yeni şarj (çoğu hızlı şarj) noktası kurma kararını tekrar gözden geçireceklerini söyledi.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Elektrikli otomobillerin özel tüketim vergilerinde değişikliği öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, motor gücü 85 kilowatt olan elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kilowatt ile 120 kilowatt arasındaki elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 7'den 25'e, motor gücü 120 kilowatı geçen elektrikli araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 15'den yüzde 60'a yükseltildi.

TIKLAYIN | Elektrikli araçlarda ÖTV zammı