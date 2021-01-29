Gazete Pencere yazarı Özarslan: Türkiye'nin yolsuzluk küresel sıralamasında demokrasi ile tanışmamış birçok ülkenin gerisinde kaldığını görüyoruz

Gazete Pencere yazarı Oya Özarslan, Yolsuzluk Algı Endeksi verilerini yorumladı. Özarslan, "Türkiye'nin yolsuzluk küresel sıralamasında demokrasi ile tanışmamış birçok ülkenin gerisinde kaldığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Özarslan, "Yolsuzluk Algı Endeksi’nde yüzde 50’nin altında alan ülkelerin çoğunun demokratik gerileme yaşadığını ve buralarda demokratik ilkelerin ihlal edildiğini görüyoruz. Ne kadar demokrasi o kadar az yolsuzluk!" düşüncesini dile getirdi.

Özarslan, "Öte yandan, Covid-19 salgını hepimizi devletlerin temel görevlerini nasıl ifa ettiğini, vatandaşlarına temel hizmetleri ne kadar ve hangi kalitede sağlandığını sorgulamaya itti. Yolsuzluğun eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarımıza harcanması gereken kamu kaynağını azalttığını ve kayırmacılık liyakat yoksunluğu gibi nedenlerden dolayı kamu hizmetlerini erozyona uğrattığını biliyoruz." görüşünü savundu.

Özarslan, "Son 8 yılda dünyada yolsuzluk algısında en çok düşüş yaşayan 10 ülkeden biri ülkemiz. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığıda, 28 üye ülkeden de düşük puan alarak Romanya’nın ardından sonuncu sırada. OECD ülkeleri arasında ise Türkiye sondan üçüncü sırada bulunuyor. Ve yolsuzluk küresel sıralamasında ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıkların yoğun olduğu, demokrasi ile tanışmamış birçok ülkenin gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu bulguların ülkemizdeki demokratik açıdan gerilemeler ve halk sağlığına ayrılan kaynaklarla ilgisi kolayca ortaya çıkıyor elbet." ifadesini kullandı.