Gazeteci Pearl'ün infazı nedeniyle idam cezasına çarptırılmıştı; Pakistan'da yüksek mahkeme Britanya doğumlu Sheikh'in serbest bırakılmasına karar verdi

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Pakistan'da Sind Yüksek Mahkemesi, 2002 yılında Wall Street Journal muhabiri Daniel Pearl'ün katledilmesinde oynadığı rol için idam cezasına çarptırılan Britanya doğumlu radikal İslamcı militan Ahmed Omar Saeed Sheikh'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Pearl, 2002 yılında terör örgütü El-Kaide ile ilgili bir haber hazırlarken Karaçi kentinde kaçırılmış ve daha sonra radikal İslamcı teröristler tarafından infaz edilmişti. Pearl'ün infaz anının görüntüleri internet üzerinden yayınlandı.

Sheikh, Pearl'ün cinayetini planlamaktan suçlu bulunmuş ve 2002'de idam cezasına çarptırmıştı. Sheikh, Pearl'ün öldürülmesinde rol oynamadığını iddia etmiş, daha sonra da küçük bir rol oynadığını söylemişti. Avukatı, Sheik'in bu açıklamayı baskı altında yaptığını öne sürmüştü

2020'nin Nisan ayında yüksek mahkeme, Sheik ile aynı davada yargılanan 3 kişinin aklanmasına karar vermişti. Sheikh'in idam cezası da 7 yıl hapis cezasına çevrildi. Bu karardan sonra mahkeme cezaevinde 18 yıl geçirdiği için Sheikh'in serbest bırakılmasına karar vermişti. Ancak Pearl'ün ailesi ve Sind bölge yönetiminin itirazları üzerine süreç uzatıldı.

Perşembe günü yapılan oylama ile Sind Yüksek Mahkemesi, 2'ye karşı 1 oy ile itirazın reddedilmesine karar verdi.

Sheikh'in avukatı, radikal İslamcı militanın cuma günü itibariyle serbest kalabileceğini söyledi.