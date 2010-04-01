Gazete okuyucuları fena 'şaka'landı!

T24 - Yunan ve İngiliz basını, gelenek haline gelen 1 Nisan şakaları ile okuyucu ve dinleyicilerini kandırmayı başardı. Türkiye'de ise "Ekşi Sözlük" ve "Wikipedia" isimli internet siteleri dikkatleri çekti...



Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesi, ''Türkiye'nin 20 milyar Euro değerinde Yunan tahvillerini yüzde 2,5 gibi çok düşük bir faizle satın almayı kararlaştırdığını'' yazdı.



Söz konusu faizin Almanya için uygulanandan daha az olduğunu, Yunanistan'ın uluslararası piyasalardan aldığı borç faizinin de yüzde 6 olarak şekillendiğini belirten gazete, ''Yunanistan'ın gerek AB gerekse Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım istemesine gerek kalmadığını, nitekim ekonomik desteğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulduğunu'' ifade etti.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ''Komşunun evinde çıkan yangına gitmezsen senin evin de yanabilir'' şeklinde bir söz kullandığını belirten gazete, Türk bakanın bu açıklamalarının yerini bulduğunu ve Yunanistan'ın ''ateş alan ekonomisine'' yardım edildiğini kaydetti.



Elefteros Tipos ise, ''Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun alınan ekonomik önlemlerin sonuç getireceğine dair kar peşinde koşanları inandıramamış olsa da, Türkiye'yi inandırdığı'' değerlendirmesine yer verdi.



Öte yandan Apoyevmatini gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Papandreu'yu dün akşam saatlerinde telefonla aradığını ve ülkesinin IMF olmadan, 20 milyar Euro tutarında ekonomik desteği Yunanistan'a vermek isteğini ifade ettiğini yazdı.



Konunun, Brüksel anlaşmasının da tekrar gözden geçirileceği ve IMF'nin safdışı edilmesinin öngörüldüğü bir sonraki zirve toplantısında ele alınacağını belirten Apoyevmatini, önerinin önümüzdeki yıl bugün hayata geçirileceğini duyurdu.



Ethnos gazetesinin 1 Nisan şakasında da, eski Başbakan Kostas Karamanlis'in verdiği mülakatta, ''ülke ekonomisinin bu duruma gelmesindeki tüm sorumluluğu üstlendiği'' belirtilerek, Karamanlis'in ''İtalya'ya yerleşmeye karar verdiğini'' söylediği yazıldı.





İngiliz basını ne yaptı?



The Sun gazetesi, "dünyanın ilk tat veren gazete sayfasını geliştirdiğini" iddia ederek, okuyucuların sayfalarından birinde yer alan köşeyi yalamalarına neden oldu.



Daily Telegraph gazetesi ise, bir internet servis sağlayıcısının dağ gelinciği hayvanını kullanarak ücra yerlere ve kırsal bölgelere interneti ulaştırdığını yazdı. Gazete haberinde, üzerinde internet sağlayıcısının ismi olan kıyafetli bir dağ gelinciğinin fotoğrafına bile yer verdi.



BBC radyo'nun "Today" programında ise, dünyaca ünlü İngiliz şair ve tiyatro oyun yazarı William Shakespeare'in annesinin Fransız olduğu iddia edildi.









