Gazete kağıtlarından okul yaptılar

T24 - Tayvan'da çevreci bir çift, atık gazete kağıtlarından küçük bir okul yaptı. Kanada doğumlu John Lamorie ile Tayvanlı eşi Shelly Wu, büyük bölümü öğrencilerden toplanan bir ton gazete kağıdını, yine kendilerinin yaptıkları bir öğütücüde hamur haline getirerek 75 metre karelik bir okul inşa ettiler.



Lamorie, bu fikre kapıldıktan sonra bir kamyon kasası ve çim biçme makinesi bıçağından dev bir karıştırıcı yaptıklarını, gazete kağıdı, su ve çimento kullanarak "Papercrete" ad verilen yapı malzemesini ürettiklerini anlattı.



Patenti 1928 yılında alınmasına karşın, Papercrete yaygın bir yapı malzemesi olamadı.



Okulun duvarları, yağmurun yapacağı tahribata karşı, silikon mantolama malzemesiyle kaplandı.



Lamorie ve Wu, bir yıl süren okul projesinden sonra şimdi de kağıttan pizza lokantası yapıyor.

