-GAZETE İLANIYLA KIZLARINI ARIYOR ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Kızlarının ve yeğenlerinin kaçırıldığını iddia eden aile, çocuklarının bulunması için gazeteye ilan verdi. ''Aileleri'' imzası ve ''Kızlarımızı kaçırdılar arıyoruz'' başlığı ile verilen ilanda, ''7 Kasımda kızımız Banu Aydınatay ve kuzeni Dilan Yenigün ikamet ettikleri evden kaçırılmıştır. Durum polis kuvvetlerimize bildirilmiştir. Resimlerini görebildiğiniz kızlarımızın bulunması konusunda halkımızdan ve değerli medyamızdan yardım beklemekteyiz. Görülmeleri halinde veya tutuldukları yere dair en ufak bir şüphe üzerine 0 533 429 20 20 numaralı telefona bildirilmesini veya en yakın güvenlik bilgi verilmesini her şeyden önce insanlık namına istirham ediyoruz'' ifadelerine yer verildi. İlanı veren Dilek Aydınatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise öğrencisi olan kızı Banu ve yeğeni Dilan'dan 4 gündür haber alamadıklarını belirtti. Kendileriyle İstanbul'da yaşayan kızı ile ziyarete gelen yeğeni Dilan'ın evden çıktıktan sonra bir daha dönmediğini belirten Aydınatay, ''Kızım cep telefonu dahil tüm eşyalarını bırakıp gitmiş. Kızımın ve yeğenimin kaçırıldığını düşünüyorum'' diye konuştu. Konuyla ilgili polise başvurduklarını da ifade eden Aydınatay, ''Sağlıklarından endişe ediyorum. Bu konuda bir bilgisi olan ya da görenlerden yardım bekliyorum. Bunun için gazeteye ilan verdik. Çok endişeliyim. Başlarına bir şey gelebileceği korkusuyla 4 gündür uyku uyuyamıyorum. Bu konuda yetkililerin yardımını bekliyorum'' diye konuştu.