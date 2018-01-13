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Gazete hırsızlığı güvenlik kamerasında

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dağıtım şirketi tarafından bayilerin önüne bırakılan gazeteler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından çalındı

13 Ocak 2018 18:35

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde dağıtım şirketi tarafından bayilerin önüne bırakılan gazeteler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından çalındı. İlçede son 3 günde 5\'inci kez yapılan gazete hırsızlığı bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Çorlu\'da dağıtım şirketi tarafından sabahın erken saatlerinde, bayiler, market ve bakkalların önüne bırakılan gazeteler, çalınmaya başladı. Son 3 günde 5\'inci kez gazete çalınması bir marketin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Son iki günde market önünden gazetelerin çalındığını ve neden çaldıklarına bir anlam veremediklerini belirten market sahibi Gültekin Tanyeli, şöyle dedi:
\"Sabah geldiğimde dağıtım şirketinin gazetelerin bırakmadığını gördüm. Önce gecikme olduğunu düşündüm. Daha sonra şirketi aradığımda gazeteleri zamanında bıraktıklarını söylemeleri üzerine güvenlik kamerasını izlemeye başladım. Bir kişi dükkanın önünden geçiyor ve kapı önünde bulunan gazeteleri alıp gidiyor. Bir gün sonra yine aynı. Son bir haftada 5 dükkandan gazete çalındı. Kim yapıyor bilmiyoruz.\"
Tanyeli, hırsızın yakalanması için polise başvurduğunu kaydetti.

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