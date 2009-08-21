Gazete haberi İsrail İsveç ilişkilerini gerdi

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'ın İsrail ordusunun Filistinlileri organlarını çalmak amacıyla öldürdüğü yolundaki haberine İsrail'den tepki büyüyor.



İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ise haberi kınamayacağını, ülkede basın özgürlüğünün anayasal garanti altında olduğunu açıkladı.



Stockholm'den herhangi bir açıklama gelmezken, İsveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Elisabet Borsiin'in gazetedeki haberin "İsrail vatandaşları için olduğu kadar, kendileri için de şoke edici ve korkunç olduğu" yolundaki açıklaması İsrail'i tatmin etmedi.



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "Bu, Yahudilere karşı iftiralara müdahalede başarısız olan İsveç Dışişleri Bakanlığı için utanç verici bir şey. Bu, İsveç'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere karşı yapılanlara karışmama tavrını hatırlatıyor" açıklamasında bulundu.



Lieberman'ın İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile bugün görüşerek, İsveç hükümetinden resmi bir kınama yayımlamasını isteyeceği belirtiliyor.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine konuşan İsrail Dışişleri yetkilileri, İsveç hükümetinin böyle bir kınama yayımlayacağından şüpheli olduklarını ima etti.



Bakan'ın İsrail gezisinin

iptali gündemde



Habere göre, İsrail tarafı, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'in önümüzdeki günlerde İsrail'e yapacağı gezinin iptali gibi İsveç'e karşı sert tepkiler üzerinde duruyor.



İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, resmi bir özür veya kınama olmadığı takdirde, iki ülke arasında çıkan krizin son bulmayacağı görüşünü dile getirdi.



İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da Aftonbladet gazetesindeki haberi yazan gazeteci Donald Boström'e karşı dava açmayı planladığı belirtiliyor. Barak'ın hukukçularına bunun yollarını araştırmaları için talimat verdiği bildirildi.



Barak'ın ayrıca İsveç Dışişleri Bakanına, söz konusu iddiaları kabul etmediklerini belirten bir açıklama yayımlamaları beklentisini ilettiği ifade edildi.



Bakanın açıklaması:



Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli gençlerin organlarının çalındığına ilişkin haberi kınamayacağını, ülkesinde basın özgürlüğünün anayasal garanti altında olduğunu açıkladı.



Bildt, kendi internet sayfasında, İsrail hükümetinin İsveç'i protesto etmesiyle ilgili gelişmeye değinirken, gazetenin haberini İsrail'ın istediği gibi kınamayacağını, "ileride de bir İsveç dışişleri bakanının bu tür bir davranış içinde olamayacağını" belirtti.



Bir dışişleri bakanının medyada çıkan yazıları düzeltme görevi bulunmadığını, buna vaktinin de yetmeyeceğini kaydeden Bildt, “Bizim ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır ve çok güçlüdür” ifadelerine yer verdi.



İsveç'te yaşanan karikatür krizini de hatırlatan Bildt, krizin toplumsal hoşgörüyle aşıldığını, bugün İsrail ile İsveç arasında yaşanan krizin de bu sayede aşılacağına inandığını kaydetti.