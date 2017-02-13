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Dünya

Gazete, gerçek Trump yerine yanlışlıkla 'taklit Trump'ın fotoğrafını kullandı

Programla ilgil son attığı tweet'lerden birinde Trump, "Komik değil, kadro kötü. Çok kötü televizyonluluk" ifadesini kullanmıştı

13 Şubat 2017 17:17

Güney Amerika'da yayınlanan bir ulusal gazete, ünlü aktör Alec Baldwin'in taklidini gerçeği ile karıştırarak, Trump yerine Baldwin'in taklit fotoğrafını kullandı.

Dominik Cumhuriyeti'nde yayınlanan El Nacional isimli gazete, yapılan yanlışlıkla ilgili olarak özür diledi.

Haberde, Trump taklidi yapan Alec Baldwin ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanyana gösterilmişti.

Gazete, olay sonrası "etkilenen herkesten özür dileriz" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yayınladı.

El Nacional, tüm baskı sürecinde kimsenin hatayı fark etmediğini de açıkladı.

Alec Baldwin'in bir süredir Donald Trump taklidi yaptığı Saturday Night Live, ABD'de çok uzun yıllardır yayınlanan bir hiciv programı.

Yüksek reytinglerine karşın, Trump programı twitter hesabı üzerinden sürekli eleştiriyor. Baldwin'in kendisiyle ilgili taklidini ise "kokuşmuş" olarak tanımlıyor.

Programla ilgil son attığı tweet'lerden birinde Trump, "Komik değil, kadro kötü. Çok kötü televizyonluluk" ifadesini kullanmıştı.

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Güney AmerikaAlec BaldwinDonald Trump

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