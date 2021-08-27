Gazete Duvar yazarı Özgür: Sezgin Baran Korkmaz hakkında 3 MASAK raporu varmış

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, Avusturya'da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz hakkında 2017, 2020 ve 2021 yıllarında MASAK raporu düzenlediği bilgisini paylaştı.

Korkmaz'ın kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özgür, "Sezgin Baran Korkmaz, 'adil yargılamayı etkileme' iddiasıyla hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Unico da basın savcılığına şikâyet etmiş. Bu vesilesiyle SBK hakkında 2017, 2020, 2021 tarihli 3 MASAK raporu olduğunu öğrenmiş olduk. Ancak üçüncü de suç unsuru bulunmuş!" ifadesini kullandı.

Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı altı şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Korkmaz, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.