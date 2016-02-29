Öldürülen gazete dağıtımcısı Kadri Bağdu’nun dosyası faili meçhule gönderildi

Adana’da 14 Ekim 2014'te Azadiya Welat gazetesi dağıtımı yaparken silahlı saldırı sonucu öldürülen gazete çalışanı Kadri Bağdu dosyasında daimi arama kararı verildi. Yani bilinen adıyla dosya faili meçhul dosyaların arasına gönderildi. Kararı değerlendiren Avukat Tugay Bek, davayı etkin bir yargılama talebi ile Anayasa Mahkemesine götüreceklerini ifade etti.

Evrensel’den Cumali Akkaş’ın haberine göre, konulan gizlilik kararı nedeniyle bir yıl boyunca avukatların ulaşamadığı dosyadaki gizlilik, avukatlar tarafından yapılan başvurular sonrasında kaldırıldı. Gizlilik kararının kalkmasından 4 gün sonra dosya faili meçhule gönderildi.

Kadri Bağdu’nun Avukatı Tugay Bek, yaptıkları başvuru sonrasında 7 Ocak’ta gizlilik kararının kalktığını, 11 Ocak’ta kendilerinin dosyadan örnek istediğini, dosyanın örneğinin istemesinin hemen ertesi günü, 12 Ocak’ta da dosya için daimi arama kararı, yani faili meçhule gönderildiğini söyledi. Bek, alınan karar sonrasında somut olarak bir hedefin olmadığını, katillerin yakalanmasının kuşun taşa çarpması ihtimali kadar olduğunu belirtti.

“IŞİD ile bağı var ama terör değil, adı cinayet!”

Tüm çabalarına rağmen dosyanın terör kapsamına alınmadığının söyleyen Bek, adi bir cinayet olarak görülen olayın cinayet büro tarafından araştırıldığını söyledi. Kadri Bağdu cinayetinin Kobanê eylemleri sonrasında işlenen cinayetlerle bağlantılı olduğunu ifade eden Bek, “Türkiye genelinde 50, Adana’da ise 3 kişi hayatını kaybetti. Fakat bunlardan sadece hükümetin zikrettiği Yasin Börü ile ilgili dosya terör kapsamında ve sanık var. Diğerleri özel olarak terör kapsamına alınmıyor. Kadri Bağdu’dan 4 gün önce katledilen Yusuf Güldüren’i öldürenlerin, cinayetin hemen ardından Suriye’ye, IŞİD saflarına geçmesine rağmen dosya terör kapsamında değil. Suruç Katliamının ardından Adana’da yapılan IŞİD operasyonu ile yaşanan cinayetlerin aynı kapsamda değerlendirilmesini talep ettik fakat karşılık bulmadı. Bu kapsamda değerlendirilirse Adana’daki cinayetlerin IŞİD ile bağlantısı ortaya çıkacak. Fakat özel bir çaba ile bu bağın kurulmadığını düşünüyoruz” dedi.

“Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz”

Dosyaya konulan gizlilik kararı nedeniyle bir yıl boyunca ulaşamadıklarını aktaran Bek, gizlilik kararının kalkmasının ardından hiçbir gelişme olmadığını gördüklerini söyledi. Gizlilik kararı gibi dosyanın faili meçhule gönderilmesinin de failleri ortaya çıkarma kaygısının olmadığını gösterdiğini söyleyen Bek, “Eksik soruşturma yapılması, siyasi bir cinayet olmasına rağmen adi bir cinayet olarak ele alınması, daha etkin bir soruşturma yürütülmesi talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız” diye konuştu.