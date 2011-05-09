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GAZETE BÜROSUNA MOLOTOFLU SALDIRIYA 11 YIL HAPİS VAN (A.A)

09 Mayıs 2011 15:33

-GAZETE BÜROSUNA MOLOTOFLU SALDIRIYA 11 YIL HAPİS VAN (A.A) - 09.05.2011 - Van'da 2 yıl önce ulusal bir gazetenin bürosuna molotofkokteylli saldırıda bulunan iki üniversite öğrencisine verilen 11 yıl 9'ar ay hapis cezası Yargıtayca onandı.  Alınan bilgiye göre, Van'da 21 Ocak 2009'da gece bir gazete bürosunun camını taşla kırdıktan sonra içeri 2 molototofkokteyli atan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri Y.K. ile B.T, olaydan iki gün sonra yakalandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Y.K. ile B.T'ye, 24 Aralık 2009'da ''mala zarar verme'', ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve nakletme''' ile ''terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme'' suçlarından 11 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.  Tutuklu yargılanan sanıklara verilen ceza, Yargıtay 9. Ceza Dairesince onandı.

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