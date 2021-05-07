Gazedda Kıbrıs: "Ç-128" adlı müze gemideki 128 rakamı kazınarak silindi

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yer alan çıkarma gemi modeli olan"Ç-128" adlı müze geminin üzerindeki "128" sayılarının kazınarak silindiği öğrenildi.

Gazedda Kıbrıs'ın haberine göre, geçen yıl temmuz ayında KKTC'de töreni yapılan müze geminin üzerindeki "Ç-128" yazısı, Türkiye'de muhalefetin dile getirdiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna gönderme yapan bir haberin ardından kazınarak silindi.

Gazedda Kıbrıs'ın konuyla ilgili "Şaka gibisiniz: Müze gemideki 128 rakamını sildiler!" haberinde şu ifadeler yer aldı:

"1974’te Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik başlattığı harekatta kullanılan gemi Çıkarma Plajı’na kurulmaya başlandı. Ç128 numaralı gemiyle ilgili geçtiğimiz gün yaptığımız haberin ardından, bahsi geçen numaranın kaldırıldığı öğrenildi. GazeddaKıbrıs’ın konuyla ilgili edindiği bilgide, silinen yere “Müze Gemi” yazılacağı da öğrenildi.

Geçtiğimiz gün yapılan haberde, geminin üstündeki numaraya atıfta bulunarak, numaranın, kktc’li yetkililerden Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj olarak algılandığını söylemiştik. Bilindiği üzere 128 numarası, Türkiye’de Merkez Bankası’ndan kaybolan 128 milyar Dolar’ı anımsattığı için ciddi tartışmalara sebep olmuştu. Bahsi geçen numara, kktc’li yetkililerden Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj olarak algılandı."