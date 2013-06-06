'Gazdan korunmak için yüzünü kapatan terörist sayılabilir, cezası 10 yıl'

10 gün önce İstanbul'da başlayan Gezi Parkı eylemleri, birçok ilde yapılan gösterilerle destek gördü. Polisle eylemcilerin karşı karşıya geldiği adreslerden biri de Ankara Kızılay'dı ve Başkent'te 5 günde 600'ün üstünde kişi gözaltına alındı.

Ankara’daki Gezi eylemlerinde gözaltına alınanlara, “Hükümeti yıkmak amacıyla yapılan eylemlere neden katıldınız? Kimden talimat aldınız?” soruları yöneltildi. Hükümeti yıkmak için yapılan eylemin cezası müebbet, eylemde maske takana da 2 yıldan 10 yıla kadar ceza verilebiliyor

Vatan'dan Kemal Göktaş'ın haberine göre, Ankara’yı 5 gündür sarsan eylemlerde 600’ü aşkın gösterici gözaltına alındı. Eylemcilerden tamamına yakını sorgularının arkasından serbest bırakıldı.

‘Amaç hükümeti yıkmak’

Ancak bazı şüphelilere Türk Ceza Kanunu’nun “Hükümete karşı suç” başlığı altında düzenlenen ve darbeye teşebbüs suçunu düzenleyen 312. maddesindeki suçlama yöneltildi. Polis sorgusunda şüphelilere yöneltilen soru şöyle: “İstanbul İli Beyoğlu ilçesi Taksim Gezi Parkında yapılan yol çalışmasını protesto adı altında ilimizde düzenlenen; cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemleriyle devlet otoritesini zaafa uğratmak, devletin iç güvenliğini, kamu düzenini bozmak, Başbakanlık, Bakanlıklar ve TBMM binalarının işgal edilmeye çalışıldığı, kamu malına ve özel mülke zarar verilen, mevcut hükümeti yıkmak, uluslararası platformda zor durumda bırakmak amacıyla gerçekleştirilen eylemlere neden katıldınız? Bu eyleme katılma talimatını kimden aldınız? Katılmış olduğunuz eylemleri kim/kimler organize etti?” Bu suçlamanın dayanağı, TCK’nın 312. maddesinde yer alıyor.

Cezası müebbet

Maddede, “Cebir ve şiddet kullanarak TC Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir” deniyor.

Kim talimatı verdi

Polis serbest bıraktığı protestoculara "Cebir ve şiddet kullanarak devleti zarara uğratmak, Başbakanlık ve TBMM'yi işgal ve hükümeti yıkmak için yapılan eyleme niye katıldınız? Kim talimat verdi? Eylemleri kim organize etti" sorularını yöneltti. Bu suçlamaların karşılığı' ağırlaştırılmış müebbet.'

Yüzünü kapatana 10 yıl

Ayrıca bazı protestocular Başbakanlığı, bakanlıkları ve Meclis'i işgale teşebbüsle suçlandı. Gazdan korunmak için yüzünü kapatan da terörist sayılabilir. Terörle Mücadele Kanunu'na göre 'kimliğini gizlemek için yüzünü kapatana' 2 yıldan 10 yıla kadar ceza verilebiliyor.