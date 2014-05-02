'Gazdan daha az zararlısı yok, polise orantısız güç uygulandı'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen sendikalarla, siyasi partiler ve kitle örgütlerine izin verilmemesinin ardından dün İstanbul ’da yaşanan çatışmalı görüntülere yönelik eleştirilere yanıt verdi. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Ala, polisin yürümek isteyen gruplara yaptığı müdahaleler ve kullanılan yoğun biber gazıyla ilgili eleştirilere ilişkin soruyu yanıtlarken, “Daha az zarar veren bir yolu henüz yok” dedi.

Efkan Ala, polisin müdahalesiyle ilgili olarak, “Olabildiğinde minimum zararla hem kamuya hem de gösteri yapanlara minimum zararla bu meseleyi çözmeye odaklanmıştık. Burada polise orantısız bir güç kullanıldı. Polisimiz dün görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi. Çok teşekkür ediyorum” görüşünü dile getirdi.

Efkan Ala’nın 1 Mayıs’la ilgili olarak NTV’den Oğuz Haksever’in soruların verdiği yanıtlar şöyle:

Yeniden orantısız güç kullanıldığı yolunda eleştiriler var. Gezi’den sonra bakanlıkta bu konuda bir çalışma olmuştu…

250 bine yakın vatandaşımız kutladı Türkiye'nin dört bir yanında. İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda güzel bir kutlama yapıldı. Kayseri’de Hak-iş sendikası, Memur-Sen Diyarbakır’da yaptı kutlamalarını.

Yenikapı’yı daha sonra gösterdik talep edenlere İstanbul’da. Burada DİSK ve KESK’in her şeyi hazırlamış Kazlıçeşme var, Maltepe var. Kamu hizmetini, güvenlik, sağlık hizmetini sunabileceğimiz, gerektiğinde tahliye edebileceğimiz, vatandaşımızın rahatlıkla ulaşabileceği meydanları hazırlamış bulunmaktayız. Hatta Yenikapı’ya gelenler için ücretsiz ulaşım hizmeti verilecekti.

Polise orantısız güç kullanıldı

Bütün bunlara rağmen 10 bin kadar kişi Taksim’de yapacağız dedi ve hepimizin izlediği, aslında Türkiye'de geride bırakmak istediğimiz görüntülere neden oldular. Biz de gerekli güvenlik önlemlerimizi almıştık. Olabildiğinde minimum zararla hem kamuya hem de gösteri yapanlara minimum zararla bu meseleyi çözmeye odaklanmıştık. Burada polise orantısız bir güç kullanıldı. Polisimiz dün görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi. Çok teşekkür ediyorum.

Sonuçta da beklenenin altında ama yine de yaralanmalar ciddi bir yaralanma yok ama polis memurlarımızdan da yaralananlar oldu ufak tefek. Bir memurumuz şu anda hastane de durumu iyi. Yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımızı geçmiş olun diyorum buradan. Orantısız güç kullanılıp kullanılmadığı konusunda bu iddia ciddi bir bulguyla bize iletilirse biz bununla ilgileniriz yine. Ama Barbaros bulvarını kapatmaya çalıştılar, orada yaşayanları da rahatsız edecek görüntüler olmadı değil oldu.

Diğer vatandaşlarımızın güvenliğini hakkını, hukukunu koruyacak tedbirleri almak zorundadır polisimiz görevi ve yetkisi budur. Başka vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumaya çalışırken orada toplananları dağıtırken yine bazı vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesine neden olabiliyorsunuz. Dün Hamburg’da da sıkıntı oldu.

Su kullanıyorsunuz gaz kullanıyorsunuz ve olabildiğince eğitimli biçimde kullanılmaya çalışılıyor. Toplumsal müdahale araçları kanunsuz gösteri yapanları düşünülerek geliştirilmiş araçlardır. Su ve eskiden daha çok cop olurdu. Gaz arzu edilmeyen bir şeydi kimse arzu etmez ama kurallara uymayanları kanunların gerektirdiği biçimde dağıtmanın da başka yolu daha az zarar veren bir yolu henüz yok.

İnsanların temel hak ve özgürlüklerinin önünü açmayı siyaset yapma nedeni olarak belirlemiş bir partinin mensuplarıyız biz. Kurulduğumuz günden beri bireyin temel hak ve özgürlüklerinin önünü nasıl açarız bunun arayışı içinde olduk.

Biz hiçbir zaman kutlamaların karşısında olmadık onları sağlayan olduk. 1 Mayıs’ı tatil yapan bu hükümetlerdir, Taksim’e 3 kez izin veren yine bu hükümetlerdir. Şimdi de Taksim’de arzu ediyorsanız yönetim kurullarınızla gelip çelenk koyup sonrada kutlamayı o büyük meydanlarda yapabilirsiniz diyen yine bu hükümetlerdir.

Ama hak ve özgürlüklerini kullanmak isteyen kişilerin belli sorumlulukları var. Başkalarına saldırmayacaksınız, kamu malına zarar vermeyeceksiniz, hükümet görevlilerine saldırmayacaksınız ve siz hakkınızı kullanırken başka insanlar sizin hakkınızı kullanmanızdan dolayı zarar görmeyecek. Taksim’i kapattığınızda bütün oradaki esnaf huzursuz oluyor, ticari hayatları kesintiye uğruyor. Yasal olarak izin verdiğimiz zaman bile dağılırken ve gelirken dükkanların camları kırıldı. Buna izin veremeyiz. Biz olabildiğince en iyi komu hizmetini sunmaya çalışıyoruz.

Temel gerekçe güvenlik mi yoksa artık Taksim’in miting alanı olarak gündem olmayacak olması mı?

İkisi bir arada aslında. Tabi başka istihbarat bilgileri de var. Sadece güvenlik değil Taksim bu tür toplantılara uygun mekan değil. Merkezde 15 milyonun seyahatini engelliyorsunuz çok sıkıntılar oluyor. Artık Taksim gibi yerleri bu tür konuların merkezi olmaktan çıkarmak lazım. Yenikapı’da çok güzel bir yer yaptık. Maltepe’de yer yaptık, Kazlıçeşme’de yaptık eskiden bunlar yoktu. Denizden ulaşımı sağlanıyor. Aslında bu tür istenmeyen görüntüleri vermek çabası içinde olanların amaçları da sorgulanmalı. Çoğu kısmı işçi de değil. Ankara ’da Sıhhiye ve Tandoğan’da çok güzel kutlamalar oldu. Fakat Kızılay’ı kapatacağız illa. Kurallara uymalarını da sağlayacağız bunun içim kamu gücü kullanırız ama onların can güvenliğini sağlamanın sorumluluğu bizim üzerimizde olduğunun bilincinde olacak.

Bu Ankara’daki ‘kale’ çok konuşuldu…

Olabildiğince vatandaşımızla polisimizi karşı karşıya getirmeden alabileceğimiz teknik önlemleri alarak meseleleri çözmeye çalışıyoruz. Orası için dizayn edilmiş değil maçlar için dizayn edilmiş bir araç. Estetiği çok iyi olmamış olabilir sonuçta orada moda defilesi yapmıyoruz.

İki vekilin orada yaşadıkları var… Size ne bilgi geldi? Başka bir boyutta linç edilmek istenen polis… Bazı eylemcilerin o polisi kurtarmaları ikincisi polisin belindeki silaha sarılmaması bu konuda söylersiniz?

Polisimiz iyi eğitimli, donanımlı, beklenti dışı bir hadise olduğunda da paniklemeyen bir polis manzarası gördük. Ama acımasız olan şey belindeki silah varken silahını çekmeyen polisine bu kadar acımasızca saldıran kişilerdir. Bunların iş bayramıyla, işçi haklarıyla ilgisi olabilir mi? Bunların terör organizasyonlarıyla ilgisi olabilir. İşçi bayramıyla aynı cümle içinde kullanmak bile işçilerimize haksızlıktır bu tür insanları. Tabi orada bazı vatandaşlarımızın buna engel olmaya çalışmaları takdir edilecek husustur. Kaldı ki onlarda gayrikanuni gösterinin içindeler. Hedefleri işçi bayramı ile bağdaşmayan bir yapıydı bir saldırıydı. Polisimiz vakur bir biçimde kendi üzerine düşeni yapmış kendini kontrol etmiştir. Dün de görüldü devlet kararlılığını ortaya koyar ve yapar. Burada inatlaşmanın, meydan okumanın devlete, devlet hepimiziz. 15 milyonun hakkına karşı çıkıyorsunuz, bunun altınız çizmek lazım. Milletvekillerimiz aslında dışarıda olurlar ama legal olmayan, kurallara aykırı bir gösterinin içinde olmamaları gerekir. Bizim idari tasarruflarımızı eleştirebilirler, daha iyi hangi kararları alabilirdik bunları sunabilirler ama yasal olmayan bir gösteri içinde çıkmamaları beklenir. Bir milletvekilimizle ilgili aslıdan gözaltına alınan bir kişiyi oradan polise çeşitli malzemeler sapanla filan atış yapan birinin gözaltına alınmasını önlemeye çalışırken fotoğraf kareleri yansıdı. Nitekim polisin o kişiyi gözaltına alınmasını da engellemiş. Polisimiz suç işlediği delillerle savcılığa sevk edilecek bir kişiyi milletvekilimizin davranışı nedeniyle gözaltına alamamış polisimiz.