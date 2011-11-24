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Dünya

Gazcı polisten böyle intikam aldılar!

Oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı sıkarak eleştiri alan polisten öğrenciler photoshop...

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı sıkarak eleştiri alan polisten öğrenciler photoshop yöntemiyle intikam aldı. 

Öğretmenler Günü’nde öğrenci kavgası

Oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı sıkarak eleştiri alan polisten öğrenciler photoshop yöntemiyle intikam aldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, harçların artırılmasını protesto eden öğrencilere bir polisin biber gazı sıkması günlerce eleştirilmişti.

Eleştiriler sonrası oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı sıkan polis açığa alınmıştı.

Şimdi öğrenciler photoshop yöntemiyle biber gazı sıkan polisten intikam alıyor.

Photoshop'ta biber gazcı polis, ABD eski Başkanı John F. Kennedey'e ya da Çin'in ünlü Tianenman meydanında tanklara karşı duran eylemcinin gözlerine gaz sıkarken görülüyor.


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