Gazcı polisten böyle intikam aldılar!

T24

Oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı sıkarak eleştiri alan polisten öğrenciler photoshop yöntemiyle intikam aldı.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, harçların artırılmasını protesto eden öğrencilere bir polisin biber gazı sıkması günlerce eleştirilmişti.Eleştiriler sonrası oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı sıkan polis açığa alınmıştı.Şimdi öğrenciler photoshop yöntemiyle biber gazı sıkan polisten intikam alıyor.Photoshop'ta biber gazcı polis, ABD eski Başkanı John F. Kennedey'e ya da Çin'in ünlü Tianenman meydanında tanklara karşı duran eylemcinin gözlerine gaz sıkarken görülüyor.