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Gaza boğulan köyün muhtarı: AKP daha gerçekçi vaatlerde bulundu

Köy halkı verilen sözlerin en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyor

07 Kasım 2015 10:00

Köylerinden çıkan kaynak suyun komşu köylere gitmesine karşı çıkan Tatar Köyü’ndeki sandıktan AKP birinci çıkmıştı. Köyün muhtarı Fatih Şahin, seçim sonucunu değerlendirirken AKP’nin seçim vaatlerini daha gerçekçi bulduğunu söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre  Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Tatar Köyü halkı, bir ay önce İl Özel İdaresi'nin köyden çıkan kaynak suyu komşu köylere de gitmesi için hazırladığı proje kapsamında, iş makinalarının çalışmasına engel olmuştu. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin TOMA'larla birlikte sert müdahale etmesi kamuoyuna yansımıştı. Biber gazı ve basınçlı su ile karşılık verilen köylülerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda asker ve siviller yaralanmış, köy muhtarı da dahil olmak üzere 15 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak olaylar daha sonra imzalanan protokolle tatlıya bağlanmıştı. 

Köylülere yapılan biber gazlı müdahale sonrası 1 Kasım’da yapılan seçim sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyordu. 7 Haziran’da 170 seçmenden AKP'ye 127 oy çıkarken, 1 Kasım seçimlerinde ise toplam 182 seçmenden 155’i AKP'yi tercih etti. 25 kişi ise diğer muhalefet partilerini oyladı.

 

'Olayların siyasetle ilgisi yok'


Köy Muhtarı Fatih Şahin, köylülerle İl Özel İdaresi arasında yaşanan ve daha sonra güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesine kadar varan olayların siyasetle ilgili olmadığını savundu. 


'İktidarın vekil adaylarının vaatleri var'


Seçim öncesi milletvekili adaylarının köye geldiğini ve vaatler verdiğini kaydeden Şahin, daha önce köye hiç hizmet gelmediğini bunun da eski muhtarın ilgilenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü. Şahin, milletvekili adaylarından kanalizasyon, üst yapıların tamamlanması, yol güzergahının değiştirilmesi ve elektrik hatlarının yenilenmesi konusunda istekte bulunduklarını ifade etti. 


'Vaatlerin yerine getirilmesini bekliyoruz'


Şahin, diğer muhalefet parti milletvekili adaylarının da geldiğini ancak iktidar partisi milletvekili adaylarının vaatlerinin daha gerçekçi buldukları için iktidar partisinden yana oy kullandıklarını aktardı. Seçimlerin geride kaldığını ve köylülerin iktidar partisini seçtiğinin altını çizen Köy Muhtarı Şahin, verilen sözlerin en kısa zamanda yerine getirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

 

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