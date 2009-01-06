Gaz krizinin vurduğu ülkeler

Rusya ve Ukrayna arasındaki gaz anlaşmazlığından etkilenen ülkelere her gün yenisi ekleniyor. Türkiye’yi de vuran krizin etkilediği ülkeler şöyle...



Rusya’nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom’un Ukrayna ile arasındaki fiyat anlaşmazlığından dolayı gaz ikmalinde etkilenen ülkeler günden güne artıyor. İşte son bilanço...



Türkiye



Enerji Bakanı Hilmi Güler, Ukrayna üzerinden gelen Batı hattından gelen gazın tamamen kesildiğini açıkladı. Bakan, hattaki kesintiyi karşılamak için Mavi Akım boru hattından sevk edilen gaz miktarının günde 48 milyon metreküpe çıkarıldığını belirtti.



Güler, “Şu anda önlemleri alıyoruz. Alacağımız başka önlemler de var. Doğalgazda yeraltı deposu ve LNG kaynaklarını kullanmaya başladık. Santrallerde ikincil kaynakları kullanıyoruz” dedi.



Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya



Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna üzerinden Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Makedonya’ya Rus doğalgazı sevkıyatının kesildiğini açıkladı.



Romanya



Ülkenin doğalgaz operatörü Transgaz, Rusya’dan Romanya’ya doğalgaz sevkıyatının Salı günü itibariyle yüzde 75 azaldığını belirtti.



Hırvatistan



Hırvatistan’ın petrol ve doğalgaz dağıtım operatörü INA Pazartesi yaptığı açıklamada Rusya’dan gelen doğalgazın yüzde 18 oranında azaldığını belirtti.



Çek Cumhuriyeti



Ülkenin doğalgaz dağıtım operatöründen bir yetkili Rusya’dan gelen doğalgazda Pazar günü yüzde 5 oranında düşüş yaşanmasının ardından sevkıyatın bugün normal seviyede sürdüğünü belirtti.



Polonya



Polonya’nın en büyük doğalgaz dağıtıcısı PGNiG, Pazartesi yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkıyatının günde 5 milyon metreküp azaldığını belirtti.



Avusturya



Ülkenin petrol ve doğalgaz dağıtım grubu OMV bugün yaptığı açıklamada Rus doğalgazının yüzde 90 oranında azaldığını ve doğalgaz depolarının kullanılmaya başlandığını açıkladı.



Almanya



Almanya hükümeti ve Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki büyük doğalgaz tedarikçisi şirketler şu ana kadar ülkeye gaz sevkıyatının etkilenmediğini belirttiler.



Fransa



Fransız doğalgaz dağıtım şirketi GdF Suez Fransa’ya Rus doğalgazının sevkıyatının etkilenmediğini belirtti.



Avrupa Birliği



Avrupa Komisyonu’nun Pazartesi yaptığı açıklamaya göre Avrupa sanayi için herhangi bir ikmal sıkıntısı bulunmuyor.

