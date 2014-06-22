Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmeye çalıştı: 2 ölü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde mutfak tüpünün gaz kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için çakmak kullanan 71 yaşındaki İhsan Dinçer ile evde bulunan 78 yaşındaki akrabası Fatma Dinçer hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Maraşlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mutfak tüpünü yenisiyle değiştirmek isteyen İhsan Dinçer, yeni tüpü taktıktan kısa süre sonra gaz kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için çakmağı çakınca sızan gaz aniden patladı.



Patlamanın ardından ev alevler içinde kaldı, İhsan Dinçer ve evde bulunan Fatma Dinçer hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, alevler arasında ölen iki kişinin cansız bedenlerini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.