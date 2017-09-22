Gaz işleme tesisinde sızıntı; 3 kişi hayatını kaybetti

Özbekistan'da gaz işleme tesisinde meydana gelen sızıntı sonucu 3 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kaşkaderya vilayetindeki Mubarak Gaz İşleme Tesisinde propan-bütan karışım ünitesinde yapılan filtre temizleme çalışmaları sırasında, görev ihmali ve dikkatsizlik nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle 4 işçi zehirlendi. 3 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.