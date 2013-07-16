Gaz fişeğiyle başından vurulan Ali'den iyi haber

Polsin attığı gaz fişeğiyle başından vurulanca komaya giren 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul komadan uyandı. Sese karşı tepki veren ve ellirini oynatan Mustafa Ali Tombul, yoğun bakımda nefes almasını sağlayan boğazındaki borulardan rahatsız olunca tekrar uyutuldu. Doktorlar boruların çıkartılmasının ardından Mustafa Ali Tombul’u tekrar uyandıracak.

Seyit Erçiçek'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 8 Temmuz’da düzenledikleri törenle Gezi Parkı’nı açtı. Törenin ardından bir grup Gezi Parkı’na yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Mustafa Ali Tombul bu sırada başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Doktorları bir haftadır uyuttukları Mustafa Ali Tombul’u uyutan ilaçları dün kesti. Mustafa Ali Tombul bugün sabah saatlerinde gözlerini açtı. Seslere tepki veren ve ellerini oynatan Mustafa Ali Tombul, boğazındaki borulardan rahatsız olunca yeniden ilaçla uyutuldu. Doktorları bugün boruları çıkarttıktan sonra Mustafa Ali Tombul’u yeniden uyandıracak.