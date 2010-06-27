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'Gayrimüslim' ifadesi kullanılmıyor

AB Genel Sekreterliği, yazışmalarında “Gayrimüslim” yerine “Farklı inanç grupları” kavramını kullanma kararı aldı.

27 Haziran 2010 03:00

T24- AB Genel Sekreterliği, yazışmalarında “Gayrimüslim” yerine “Farklı inanç grupları” kavramını kullanma kararı aldı.

Devlet Bakanı Egemen Bağış, Süryani Kadim Ortodoks Patrik Vekili Yusuf Çetin’in “Aramicede müslim, ‘inanan’ anlamına geliyor. Bizi ‘gayrimüslim’ kavramıyla tanımladığınızda inanmadığımızı söylüyorsunuz” uyarısı üzerine değişikliğin yapıldığını söyledi.

DEVLET Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin tüm yazışmalarında “Gayrimüslim” yerine “Farklı inanç grupları” kavramını kullanma kararı aldıklarını açıkladı. İslam geleneğinde “Hz. Muhammed’in peygamberlerin sonuncusu ve bütün insanlığın peygamberi olduğuna inanmayan herkes” için kullanılan; Osmanlı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Müslüman olmayan vatandaşları tanımlamak için tercih edilen “gayrimüslim” kavramıyla ilgili uyarı, Süryani Kadim Ortodoks Patrik Vekili Yusuf Çetin’den geldi.

Hükümetle paylaştı

Bağış, Süryani Kadim Ortodoks Patrik Vekili Yusuf Çetin’le geçen yılki buluşmasına atıfta bulunarak, “Sayın Patriğin uyarısı bizi bu değişikliği yapmaya yönlendirdi” dedi. Bağış, şunları söyledi: “Sayın Çetin ‘Bizim konuştuğumuz dil Aramicede de müslim, ‘inanan’ anlamına geliyor; haliyle bizim de kullandığımız bir kavram. Dolayısıyla bizi ‘gayrimüslim’ kavramıyla tanımladığınızda inanmadığımızı söylüyorsunuz’ dedi. Bu dilbilimsel açıklama sayesinde fark ettik ki hata yapıyoruz. Sayın Patriğin uyarısı üzerine ‘Gayrimüslim’ yerine ‘Farklı inanç grupları’ kavramını kullanma kararı aldık. Bu kararı da uygulamaya başladık. Bu dil bilimsel ve teolojik uyarıyı hükümetteki arkadaşlarımla da paylaştım. Her birinden olumlu tepkiler aldım. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin tüm yazışmalarında ‘Gayrimüslim’ kavramını kullanmaktan vazgeçtik.”

Azınlık da beğenilmiyor

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın geçtiğimiz haftalarda İzmir Musevi Cemaati temsilcileriyle yaptığı toplantının ayrıntıları da cemaatin en önemli yayın organı haftalık Şalom Gazetesi’nde yayınlandı. Şalom’un haberine göre Bağış toplantıda “Azınlık” ve “Gayrimüslim” terimlerini beğenmediğini, bu ülkede kimin köklerinin daha eskiye dayandığının araştırma konusu olduğunu, dolayısıyla kimin azınlık, kimin çoğunluk olduğunun tartışılabileceğini söyledi.

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