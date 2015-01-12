Sivil Toplum Diyaloğu, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği "Sosyal Medya ve Azınlıklar" projesinin ilk basın toplantısını 14 Ocak saat 11.00'de Cezayir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.

Gayrimüslim azınlıklar sosyal medyayı ne kadar ve nasıl kullanıyor? Azınlıkların toplumla bütünleşmesinde sosyal medyanın rolü nedir? Azınlıklar bu alanda kendilerini ifade ederlerken ne gibi engellerle karşılaşıyor? Türkiye’de sosyal medyada ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal yaptırımlar yeterli mi?



Sosyal Medya ve Azınlıklar projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla hayata geçiriliyor. Bu toplantıda, basına kısaca projenin tanıtımı yapılacak, sonrasındaki oturumda azınlık cemaat grupları ve ilgili sivil inisiyatiflerle proje detaylı olarak tartışılacak ve 15 Ocak'tan sonra başlayacak araştırma süresince bu gruplarla nasıl birlikte çalışılabileceği konuşulacaktır.

Toplantıda Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Laki Vingas, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Ulaş Karan, Hrant Dink Vakfı Medyada Nefret Söyleminin İncelenmesi projesinden Zeynep Arslan ve avukat Rita Ender proje hakkında bilgi verecekler.

Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi nedir?

AB Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan "Sosyal Medya ve Azınlıklar" projesinde, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımı ile sosyal medya ilişkisi araştırılıyor. Sosyal medyanın azınlıklar tarafından nicel ve nitelik olarak nasıl kullanıldığı, karşılaşılan ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri, mevcut yasal düzenlemeler proje süresince inceleniyor.

Projenin genel amaçları arasında, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenleme önermek, gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımında sosyal medyanın rolünü vurgulamak ve bu bağlamda azınlıkların eşit vatandaş konumlarını artırmak yer alıyor.



Projenin ortaklarından Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP, Yunanistan'daki Hristiyan olmayan azınlıklarla benzer çerçevede araştırma yapacak, diğer ortak Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ise AB standartları ile karşılaştırmalı olarak Türkiye'de sosyal medyadaki yasal düzenlemeleri değerlendirecek.

“Sosyal Medya ve Azınlıklar” projesi cemaat vakıfları tarafından uygulanacak ilk AB projesi olması açısından da önemlidir.

Projenin Yürütücüsü ve Ortaklar

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı: Ülkemizdeki 166 cemaat vakfından biri olan ve 1837 yılından beri faaliyet gösteren Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı, günümüzde ibadet faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yardımlar, filantropik çalışmalar, eğitimler, burslar ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Vakıf, bulunduğu Yeniköy’ün çok kültürlü tarihsel yapısını gelenek olarak devralarak tüm farklı cemaatlere ve toplumun farklı kesimlerine açık olarak faaliyetlerini sürdürmeye önem verir.

Bilgi için

Cemre Baytok / Proje Koordinatörü

www.socialmediandminorities.org



A Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Köybaşı Cad. No.66 (102) Sarıyer İstanbul