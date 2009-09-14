Gayrimenkulde 99 yıl kiralama modeli

99 yıl kiralama (Leasehold) modeli piyasaya nasıl bir bakış açısı getiriyor? 99 yıl kiralama (Leasehold) modelinin hedef kitlesi yalnız yaşayanlar, gelecek kuşaklara gayrimenkul bırakma kaygısı olmayanlar ve büyük mükellef kiracılar…

Yurtdışında ekonomik kriz sayesinde çıkan bu farklı uygulamayı sektöre yön veren, yenilikleri takip eden broker'lara sorduk;

* Kiraları düşük bazı yeni projelerde ikametin başlamasıyla kira ücretlerinde artış olacak mı?

* Faizlerin düşüşüyle "Kira ödeyeceğime kira öder gibi kredi öderim, kendi evimin sahibi olurum" şeklinde düşünen vatandaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?

* Gayrimenkul piyasasına farklı bir bakış açısı getiren 99 yıl gibi uzun kiralama modelinden bahseder misiniz?

* Ülkemizde gerçekleşmesi söz konusu mu?

* Gerçekleşmesi durumunda avantaj ve dezavantajları neler olacaktır?

* Bu durum piyasayı hangi yönde etkileyecektir?