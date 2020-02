Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, gayrimenkul satış ve devir işlemlerinin noterliklerde yapılması için çalıştıklarını belirterek, \"Bakanlar Kurulumuz tarafından da prensipte uygun görüldü. Seçimlerden sonra ilgili bakanlıklarımızla beraber bunun teknik ayrıntılarını Noterler Birliği ile çalışacağız\" dedi.

Türkiye Noterler Birliği\'nin (TNB) 47\'nci Olağan Genel Kurulu açılışı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri ile üst düzey bakanlık temsilcileri ve uluslararası noterlik meslek örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla Ankara\'da yapıldı. Kongrenin açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"Gayrimenkul satış ve tescil işlemlerinin noterlerimizce yapılamasını Bakanlar Kurulu\'na arz ettik. Bakanlar Kurulumuz tarafından da prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra da ilgili Maliye Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunun teknik ayrıntılarını Türkiye Noterler Birliği ile çalışacaklar. Bu konudaki yetkilerimizi de noterlere devretmeyi planlıyoruz. Burada elimizi en büyük rahatlatan husus, noterlerimizin yaptıkları işlemlerdeki dikkat ve titizliktir\" diye konuştu.

\'NOTERLERİN YETKİLERİ GENİŞLEMELİ\'

Türkiye Noterler Birliği gibi kurumların her zaman korunması ve sürekli bir değişim içinde muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Bakan Gül şunları söyledi:

\"TNB ve noterlik, ülkemizin hukuk sisteminin gözbebeğidir. Bu müessesenin daha da gelişerek ülkenin hukuk sistemine katkılar sunmasını temenni ediyorum. Noterlik bir kamu hizmeti olarak adalet hizmetlerinin parçasıdır. İhtilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesine, intikal edenlerin de daha kolay sonuçlanmasını sağlamaktadır. Noterler henüz uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan onları süratle çözdükleri için adaletin işlemesinde çok önemli rol almaktadır. Mahkemelerimizin birçok iş yükünü noterler azaltmaktadır. Noterlerin bu çerçevede yetkilerinin geliştirilmesi ve artması çok önemli katkılar sunmuştur. Yargının iş yükünü azaltıcı çalışmalar bizim için çok önemlidir. Bu konularda her türlü desteği ve kapsamın genişletilmesi için noterlerimize gereken desteği vereceğiz.\"

\'ÇÖZÜM NOTERLERDE\'

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar ise \"Noterler her zaman önleyici yargının ve hukuk güvenliğinin hizmetindedir. Noterler çekişmesiz yargı işlemlerinde ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde önemli bir yere sahip olmalıdır. Mahkemelerin yargılamayı gerektirmeyen işlerini yargı dışına çıkarmada daha ileri gitmek isterseniz, gayrimenkullerin hukuki ihtilafa yol açmayacak şekilde devredilmelerini gerekli görüyorsanız çözüm noterlerdedir. Çünkü noterlik görevleri; geniş, yüksek ve derin olmayı yani her zaman çeşitli olmayı hak eder. Noterlerin, özellikle, hukukî güvenliğin sağlanması ve hukukî anlaşmazlıkların doğumunun önlenmesi süreci içinde, etkin bir işlev görebilmelerinin temini için, tescil ve sicil görevleri de dikkate alınmak suretiyle, hukukî sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir\" diye konuştu.

\'YAPAY ZEKÂYLA HUKUK OLMAZ\'

Noterlik mesleğinin her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirten Tutar, \"Bundan 4-5 yıl önce noterlik mesleğinin özünü kavrayamayanlar e-imzanın noterliğin yerini alacağını söylediler. Bu konuda art niyetli kampanya yaptırdılar. Önlemimizi aldık, gerekli ortamlarda gerekli yanıtları verdik. Bugüne geldiğimizde kimin haklı olduğu ortaya çıktı\" diye konuştu. Hiçbir teknolojinin noterliğin yerini alamayacağını belirten Tutar şöyle devam etti:

\"Şimdilerde de bazı fütüristler, yüz tanıma, blockchain, yapay zekâ teknolojilerinin noterliğin yerini alacağını söylüyorlar. Yine bu fütüristlerin atladığı bir konu var. Teknolojik araçların vicdan ve inisiyatife sahip olmadıkları. Örneğin yapay zekâ dediğiniz sadece dümdüz bir algoritma geliştirme işi. Oysa ki hukuk mesleğinde hüküm ve savunmaların çoğunda insani ve vicdani inisiyatif devreye girer. Yapay zekâya kanunları ezberletebilir, olaylarla eşgüdümünü sağlayabilirsiniz ama inisiyatif alabilmek için hukukçu ruhu gerekir.\"



FOTOĞRAFLI