Gayri Safi Milli Hasıla beklentinin altında daraldı

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 3.3 ile beklentilerin altında daraldı.

TÜİK, ilk çeyrekteki yüzde 14.3 daralmayı yüzde 14.7'ye ve ikinci çeyrekteki yüzde 7 daralmayı da yüzde 7.9'a revize etti. Bu gelişmelerin sonunda ilk 9 ayda GSYH yüzde 8.4 daraldı.

Ekspres Yatırım Başekonomisti Güldem Atabay yeni rakamla ilgili olarak görüşlerini şöyle dile getirdi:

"GSYH'deki daralma beklenenden iyi geldi. Ama ilk çeyreklere ilişkin yapılan revizyonlar var. Son çeyrekte yüzde 1.5 hatta 2'ye yakın artı büyüme görebileceğimizi düşünüyorum. Fakat ilk çeyreklerdeki revizyonlarla yılsonu daralma rakamı yüzde 6-6.5 olur. Baz yılı bu kadar zayıf olunca 2010'a ilişkin yüzde 3.5'lik büyüme tahmini ulaşılabilir seviyede görünüyor."