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Gayrettepe'de gaz paniği

Yüksek basınçlı gaz kaçağı paniğe neden oldu

04 Haziran 2013 16:54

Ali Aksoyer'in haberine göre Gayrettepe’de kullanılmayan bir binanın girişinde bulunan doğalgaz vanasındaki kaçak paniğe neden oldu. Büyük bir gürültüyle fışkırmaya başlayan doğalgaz yüzünden çevreyi yoğun bir gaz kokusu sardı. Patlama ihtimaline karşılık sokak trafiğe kapatılırken, vergi dairesinin bulunduğu bina da boşaltıldı, ardından olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gazı kesti.

Gayrettepe Vergi Dairesi ve Emniyet Müdürlüğü arasında bulunan Vefa Deresi Sokak üzerinde kullanılmayan bir binada doğalgaz kaçağı meydana geldi. Daha önce Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından geçici olarak kullanılan daha sonra boş kalan binanın girişinde saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle gaz fışkırmaya başladı. Gaz kaçağı yüzünden bütün sokak bir anda gaz kokusuna bürünürken, yol trafiğe kapatıldı. Herhangi bir patlama ihtimaline karşılık vergi dairesinin bulunduğu bina kısa süreliğine boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından alınan önlemin ardından olay yerine gelen İGDAŞ’a bağlı ekiplerin gazı kesmesinin ardından Vefa Deresi Sokak'ta hayat tekrar normale döndü. Yetkililer büyük bir basınçlı yaşanan gaz kaçağının tutuşması halinde büyük bir facia yaşanabileceğini söylediler.

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