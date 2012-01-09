-''Gayet güzel Türkçe konuştunuz'' DİYARBAKIR (A.A) - 09.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davası duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki 33. duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önleri altında getirildi. Duruşmaya mazeret bildiren 9 tutuklu sanık katılmazken, 95 tutuklu sanık ile bir tutuksuz sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Osman Ocaklık ile ilgili iddiaların ve telefon konuşmalarının okunmasına geçildi. Kürtçe savunma isteyen Ocaklık'ın mikrofon sesi kapatıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Genel Sekreteri Fethi Suvari ile ilgili deliller okundu. Deliller arasında bazı sanıkların evlerinde ve yerel yönetimler bürosunda ele geçirilen bilim ve aydınlanma komitesi ile ideolojik alan merkezinin raporları okundu. Söz alan avukat Feride Laçin, belgelerin büyük bir kısmının Demokratik Toplum Kongresi ve DTP'ye ait siyaset akademilerinin ders notları olduğunu söyledi ve DTK'nın 89 kişilik daimi meclis üyesi listesinde şu anda AK Parti'de milletvekili olanların da isimlerinin bulunduğunu savunarak, listenin tümünün okunmasını istedi. Bu arada, gösterilen bir belgede sanık Suvari'nin de bulunduğu 3 kişinin, belediye başkanı ile birlikte büyükşehir belediyesini yönetmesi istendiği şeklinde bir not bulunduğu görüldü. Sanık Süvari, Kürtçe yaptığı konuşmada, ''Keşke öyle bir yetkim olsaydı ama, böyle bir şey yok'' diyerek belge kabul etmedi. Öte yandan, sanık Suvari'ye adının da bulunduğu başka bir liste gösterildi. Sanık Suvari, farkına varmadan bu kez Türkçe konuşarak, ''Benim böyle bir belgeden haberim yok, belge herhalde belediye meclis üyelerinin listesidir'' deyince mahkeme heyeti ve salonda bulunanların gülüşmesine yol açtı. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz da bunun üzerine, Suvari'ye, ''Gayet de güzel Türkçe konuştunuz'' dedi. Bundan sonra başka bir belgenin daha gösterilmesi üzerine, Suvari, bu kez Kürtçe konuşmaya başlayınca mikrofonu kapatıldı. İddia makamı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.