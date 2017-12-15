Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında Gaybubet evlerine operasyon yapıldı. Operasyonda sahte kimlik kullanan 2’si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya merkezli iki ilde tespit edilen gaybubet evleri (gizlenme evleri) diye bilinen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında eski emniyet şube müdürünün de bulunduğu öğrenilirken, üzerlerinde sahte kimlikler çıkan M.Ö., B.D.Ö., İ.Ö., İ.D.G., O.K. ve S.K. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden ikisinin örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu anlaşıldı. Polis operasyon yaptığı gaybubet evlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital meteryal, cep telefonları ile bir miktar Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.



FOTOĞRAFLI