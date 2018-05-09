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'Gaybubet' evinde yakalan sözde imamlar birbirlerini tanımıyormuş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonlarda yakalanan Adana eş imamı Muzaffer Ö

09 Mayıs 2018 13:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY\'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonlarda yakalanan Adana eş imamı Muzaffer Ö. (38) aynı evde birlikte kaldığı sözde Ceyhan imamı Erdoğan Y.\'yi (32) tanımadığını söyledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Nisan\'da Döşeme Mahallesi\'ndeki gaybubet evinde operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme proğramı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları ortaya çıkan Muzaffer Ö. ve ev arkadaşı Erdoğan Y. yakalandı. Bir başka eve yapılan baskında ise mahrem imamları olduğu ileri sürülen Mustafa İ. (30) ve Ekrem S. (33) de gözaltına alındı.
İlk operasyonda yakalanan Muzaffer Ö.\'nün ise Adana eş imamı olduğu, ev arkadaşı Erdoğan Y.\'nin ise Ceyhan İlçe imamı olduğu iddia edildi. Emniyete götürülen Muzaffer Ö., ev arkadaşı Erdoğan Y. için \"Onu tanımıyorum, kim olduğundan haberim yok\" dedi.
İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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