Gay ve trans mahkûmlar: Dengemiz bozuluyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun inceleme yaptığı Antalya L Tipi Cezaevi’nde gay ve trans mahkûmların diğer mahkûmlarla aynı koğuşta kaldığı ve bu durumdan "Dengemiz bozuldu" diye şikayetçi oldukları belirtildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Cezaevleri Alt Komisyonu, Antalya ve Alanya’daki 3 cezaevini ziyaret etti. Antalya L Tipi, Antalya E Tipi ve Alanya L Tipi cezaevlerinde Ak Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak ve AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in katılımıyla yapılan incelemeler sonrası bir rapor hazırlandı.

Çiğ balık, sanki suşi

Metin Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, 1800 kişinin bulunduğu Antalya E Tipi Cezaevi raporda şöyle anlatılıyor:

"Heyetin gördüğü en kötü cezaevi. 25 kişilik koğuşta 36, 35 kişilik koğuşta 50 kişi kalıyor. Yemeklerde kıl ve böcek var. Mahkûmlar ’Biz burada suşi yiyoruz’ diyor. Nedeni sorulduğunda, ’Balık pişmediği için suşi oluyor’ yanıtını veriyor. Cezaevinde kurulan müşahade odasında dayak var. 50 kişilik bir koğuşta sadece bir tuvalet, bir banyo bulunuyor. 1 saat akan sıcak su yetmiyor. Koğuşlara 280-320 TL elektrik parası geliyor, mahkûmlar bu parayı ödeyememekten şikayetçi. Koğuş değişikliği isteyeni dövüyorlar. Revir için bir türlü sıra gelmiyor. Fare, hamamböceği, böcek çok yaygın görülüyor. Haftada iki gün tıraş zorunluluğu var. Mahkûmlar bu cezaevinde çırılçıplak aranıyor, bütün kıyafetleri çıkartılıyor. Bir mahkûm, ’30 saniyelik bu çıplak arama bize 1 yıl gibi geliyor. Hayatımızda bu kadar ağır işkence görmedik. Bakan beye duyururuz, bir gün çıplak aramaya tanıklık etmesini isteriz. Bakan gelsin, nasıl utandığımızı görsün’ diyor."

Tuvalet önünde yatıyorlar

1600 mahkûm ve tutuklu bulunan Antalya L Tipi Cezaevi’nde mahkûmların tuvalet önlerinde merdiven boşluklarında, hatta üst üste yattıkları rapor edildi. Raporda, "Su sıkıntısı nedeniyle çamaşırlar yıkanamıyor. Hijyen çok ciddi bir sorun. Hasta sevkleri ciddi bir sorun. Gay ve translar aynı koğuşta kalıyor. ’Dengemiz bozuldu’ diye şikayet ediyorlar. Bir travesti, ’Geldiğimde kadın görünümündeydim, şimdi öyle değilim’ diyor. Açık cezaevine gidememelerini eleştiren bir mahkûm, ’Cinsel kimliğimizden dolayı ikinci kez ceza çekiyoruz’ diyor. Cezaevinde sadece bu koğuşta kamera yok" eleştirilerine yer verildi. Raporda, "Mahkûmların en yoğun şikayeti kalabalık koğuşlar ve çıplak aranmaktan oldu" ifadesine yer verildi.

Sandalyeden klozet

1491 mahkûm veya tutuklunun olduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde sıcak su haftada iki kez aktığı için yetmediğine işaret edilen raporda başlıca dikkat çeken notlar şöyle:

"Televizyonlar gece 01.15’te kapanıyor. IMC TV, Cem, Yol, Hayat ve Halk TV gibi muhalif kanallar gösterilmiyor. Engelliler ve yaşlılar için koşullar çok sorunlu. Mahkûmlar klozet olmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını sandalyeleri keserek karşılıyor. Çıplak arama uygulamasında mahkûmlara elbise giydiriyorlar. 3 kez otur- kalk yaptırılıyor ve öksürtülüyor. İlk girişte çıplak arama uygulaması yaygın. Koğuş ağası sistemi var. 13 çocuk kalıyor. Mahkûmlar fiziki şiddet ve dayaktan şikayetçi. Sırf bu insanlık dışı uygulamalar için halılı oda kurulduğunu belirtiliyorlar. Cezaevinde atılan dayağın seslerinin dışarı yansımaması için ’halılı oda’ uygulaması bulunuyor. Burada gardiyanların mahkûmlara dayak attığı iddia edildi."