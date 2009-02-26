Gay polise hoşgörü

Emniyet Hukuk Müşaviri, polis memurlarının dost hayatı yaşamasına veya gay olması gibi durumlara daha yumuşak bakılacağını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 1´nci Hukuk Müşaviri Osman Karakuş, bir polis memurunun mesai saatleri dışında ´dost hayatı´ yaşaması veya gay olması gibi durumlara bundan sonra daha yumuşak bakılacağını, memuriyeti ile birinci derecede alakalı olmayan cezalar ile geçiştirileceğini kaydetti.



Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından düzenlenen ´Disiplin, Dava, Mevzuat ve Adli Yardım´ konulu seminer, Antalya Club Hotel Sera´da başladı. Avrupa Birliği uyum sürecine bağlı olarak değişen ve yenilenen hukuk normları göz önünde bulundurularak, Emniyet Teşkilatı Hukuk İşleri Şube Müdürlükleri´nde çalışan personelin bilgilendirilmesini sağlayan seminere, EGM 1´nci Hukuk Müşaviri Osman Karakuş, Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, 39 ilden 148, 38 eğitim-öğretim kurumundan 78 kişi olmak üzere hukuk işleri ile ilgili birimlerde görevli toplam 226 kişi katıldı. Seminerde konuşan EGM 1´nci Hukuk Müşaviri Osman Karakuş, bundan sonra, bir polis memurunun görev anı ve mesai saati dışındaki özel hayatının yargı ve idarece birbirinden ayıracak şekilde değerlendirmelere yer verileceğini söyledi.



Hafif cezalarla geçiştirilecek



Karakuş, bu konuda şunları söyledi: "Örneğin bugünkü şartlarda bir polis memurunun bir ´dost´u olması, memuriyeti ile bağdaştırılamaz. Bir polis memurunun ´dost hayatı´ yaşaması utanç verici olarak görülüyor. Bundan sonraki dönemlerde bu tür durumlara karşı daha yumuşak bakılacak ve memuriyeti ile birinci derecede alakalı olmayan cezalar ile geçiştirilecek. Bazı ülkelerde ve Almanya´da yaptığımız incelemelerde polisin mesai dışındaki özel hayatına hiç müdahale edilmiyor. Adam gay olabilir. Ama Türkiye´de böyle birşey mümkün değil. Bir başka yenilik de şu olacak; Bundan sonra suç işleyip devleti tazminat ödeme ile karşı karşıya bırakan polis, kendi kusuru yüzünden bu suçu işlemiş ise ceza ilgili kişiye ödetilecek."

