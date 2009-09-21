Gay en iyi ikinci 100 metre: 9.69

Şangay Golden Grand Prix'sinde 100 metre erkeklerde eski dünya şampiyonu Tyson Gay, 9.69 ile hem tüm zamanların en iyi ikinci derecesine ulaştı hem de Birleşik Devletler rekoru kırdı.



Şangay'da 100 metre erkeklerde tarihi gecelerden biri yaşandı. Eski dünya şampiyonu Tyson Gay ve eski dünya rekortmeni Asafa Powell'ın karşı karşıya geldiği yarışta gülen taraf Birleşik Amerikalı Gay oldu.



Tyson Gay, 9.69 ile hem tüm zamanların en iyi ikinci derecesine ulaştı hem de Birleşik Devletler rekoru kırdı. Pekin Olimpatları'nda 9.69 ile dünya ve olimpiyat rekoru kıran Usain Bolt, geçen ay Berlin'deki Dünya Şampiyonası'nda bu derecesini 9.58'e çekmişti.



Şangay'da Jamaıkalı Asafa Powell ikincilikte kalırken, bir diğer Birleşik Amerikalı atlet Darvis Patton üçüncü oldu.