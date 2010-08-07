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Spor

GAY 100 METREDE BOLT'U GEÇTİ ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 02:20

-GAY 100 METREDE BOLT'U GEÇTİ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - ABD'li sprinter Tyson Gay, Elmas Lig'in (Diamond League) 11. ayağı olan Stockholm Grand Prix'sinde dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'u geçerek, birinci oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen yarışlarda 100 metre mücadelesi, Usain Bolt ve ABD'li Tyson Gay'in mücadelesine sahne oldu. İki hatalı çıkış sonrasında başlayan yarışta, Bolt'un önünde yer alabilmeyi başaran Gay, 9,84'lük derecesiyle rakibini geçmeyi başardı. Tyson Gay, kariyerinde ilk kez 100 metrede Bolt'un önünde yer alabildi.  Yarış öncesi sempatik tavırlarıyla ve üzerinde aslan resmi bulunan renkli formasıyla dikkati çeken Bolt ise 9.97'lik zamanıyla ikinci sırada tamamladı. Trinidad Tobagolu Richard Thompson da 10.10'luk derecesiyle 100 metre mücadelesinde üçüncü sırada yer aldı. Yarış sonrasında Bolt, Gay'i öperek tebrik etti.   Bolt'un vatandaşı Asafa Powell'ın, sakatlığı nedeniyle dün yarışlardan çekildiğini açıklaması, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 3 sprinterinin mücadelesini merakla bekleyen sporseverleri ve 2 rakibini hayal kırıklığına uğratmıştı. Powell ile Bolt, 9,82 ile bu yılın en iyi derecesini elinde bulunduruyor. Amerikalı Tyson Gay'in kariyerindeki en iyi 100 metre derecesi 9,69 iken, Bolt 9,58 ile dünya rekorunu elinde tutuyor.

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