T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gaultier Hermes'ten ayrıldı

Moda tasarımcısı Jean-Paul Gaultier, 7 yıl süren işbirliğinin ardından lüks grup Hermes'in tasarım ekibinin başından ayrılma kararı aldı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Moda tasarımcısı Jean-Paul Gaultier, 7 yıl süren işbirliğinin ardından lüks grup Hermes'in tasarım ekibinin başından ayrılma kararı aldı.


Hermes yetkililerince yapılan açıklamada, Gaultier’in artık kendi özel projelerine konsantre olmak istediğini belirtilerek, ünlü tasarımcının  Hermes’teki yerini 2011 Sonbahar-Kış döneminden itibaren Lacoste’un tasarım müdürü Christophe Lemaire’in alacağı ifade edildi.


Açıklamada, Hermes’in son yedi yılda Jean-Paul Gaultier’in olağanüstü yaratıcı tasarımlarıyla yaptığı katkıdan dolayı duyduğu minnettarlık dile getirildi.


Jean-Paul Gaultier’in Hermes için hazırladığı son koleksiyonu "2011 İlkbahar-Yaz", Ekim 2010’da sergilenecek.


Hermes, Gaultier’e ait moda evinin yüzde 45 hissesine sahip bulunuyor.


Christophe Lemaire daha önce ünlü modacı Christian Lacroix ile çalışmış, 2001 yılından itibaren Lacoste’un kreatif müdürlüğü görevini üstlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24