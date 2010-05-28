Gaultier Hermes'ten ayrıldı

T24- Moda tasarımcısı Jean-Paul Gaultier, 7 yıl süren işbirliğinin ardından lüks grup Hermes'in tasarım ekibinin başından ayrılma kararı aldı.





Hermes yetkililerince yapılan açıklamada, Gaultier’in artık kendi özel projelerine konsantre olmak istediğini belirtilerek, ünlü tasarımcının Hermes’teki yerini 2011 Sonbahar-Kış döneminden itibaren Lacoste’un tasarım müdürü Christophe Lemaire’in alacağı ifade edildi.



Açıklamada, Hermes’in son yedi yılda Jean-Paul Gaultier’in olağanüstü yaratıcı tasarımlarıyla yaptığı katkıdan dolayı duyduğu minnettarlık dile getirildi.



Jean-Paul Gaultier’in Hermes için hazırladığı son koleksiyonu "2011 İlkbahar-Yaz", Ekim 2010’da sergilenecek.



Hermes, Gaultier’e ait moda evinin yüzde 45 hissesine sahip bulunuyor.



Christophe Lemaire daha önce ünlü modacı Christian Lacroix ile çalışmış, 2001 yılından itibaren Lacoste’un kreatif müdürlüğü görevini üstlenmişti.