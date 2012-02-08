Gaudin: Soykırım yasası iptal edilecek

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin partisinin üst düzey ismi Gaudin “Eminim Anayasa Konseyi, Ermeni soykırımının inkarı suç sayan tasarıyı reddedecek. Hatta soykırımı tanıyan yasa bile iptal edilebilir” dedi.





Fransa’da Ermeni diasporasının en güçlü olduğu Marsilya Belediye Başkanı ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği’nin (UMP) Senato Grup Başkanı Jean Claude Gaudin, "Çok kötümserim, bu yasa Anayasa Konseyi’nden geçmeyecek. Bundan daha beteri, mahkeme, 2001 yılında Ermeni soykırımını tanıyan yasayı ve Yahudi soykırımını inkâr edenleri cezalandıran Gayssot Yasası’nı da iptal edebilir. Parlamentonun da bu yasanın yeniden getirilmesi için yeterli vakti yok. Bölgenin duayen bir parlamenteri olarak gerçekleri söylemeliyim" şeklinde konuştu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Marsilya’da Fransız Ermenilerini Koordinasyon Konseyi CCAF’in toplantısında diasporaya hitap eden Gaudin, “inkâr yasasının” iptalinin güçlü bir olasılık olduğunu dile getirdi.



Üstelik bundan daha da ileri gidilebileceğini belirten Gaudin, “Çok kötümserim, bu yasa Anayasa Konseyi’nden geçmeyecek. Bundan daha beteri, mahkeme, 2001 yılında Ermeni soykırımını tanıyan yasayı ve Yahudi Soykırımı’nı inkâr edenleri cezalandıran Gayssot Yasası’nı da iptal edebilir” dedi.

Diaspora: Dalga geçiyorsunuz



Yasanın Anayasa Konseyi’ne götürülmesine tepki gösteren Ermeni diasporası ise UMP’den Meclis’te 52, Senato’da da 18 parlamenterin iptal başvurusunda imzası bulunmasını eleştirdi. CCAF Başkanı Julien Harunyan, “İktidar partisinden de imzaların olması düşündürücü. Bizimle dalga geçildiğini düşünüyoruz. UMP içinde çok ciddi bir uzlaşmazlık var. Cumhurbaşkanı kendi grubunu tutmayı bilmiyor” dedi. Genel Sekreter Pascal Şamazyan da şunları söyledi: “Son derece paradoksal biçimde, seçimlere bir kaç ay kala UMP Grubu böyle davranabiliyor. Üstelik yasa hızla onaylanmadı ve Anayasa Konseyi’ne gidilmesi beklendi. Garip duygular içindeyiz. Bizim zaferimizi çaldılar. Bugün öfke hakim. Bizi kandırdılar mı, bunu yakında öğreneceğiz ve elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız.”

Sarkozy: Türkiye'ye saygılıyım



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, Politique Internationale dergisine verdiği röportajda ‘inkâr yasası nedeniyle Türkiye’yle gerilen ilişkileri değerlendirirken, “Ben Türkiye’ye saygı duyuyorum, ama Türkiye de kendi partnerlerine saygılı olmalı” dedi.



