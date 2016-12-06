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Dünya
Deutsche Welle

Gauck'tan Türkiye'ye bağımsız yargı uyarısı

Alman Federal Mahkemesi'ni ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, bağımsız yargının önemine dikkat çekerek Türkiye’de yargının durumundan endişe duyduğunu dile getirdi.

06 Aralık 2016 21:20

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya'nın Karlsruhe kentinde bulunan yüksek yargı organı Federal Mahkeme ve Federal Başavcılığa bir ziyaret gerçekleştirdi. Yüksek mahkeme yargıçları ve Federal Başsavcı Peter Frank ile de biraraya gelen Gauck’un görüşmelerinde aşırı sağcı ve radikal İslamcı terörle mücadele ve aynı zamanda hukuk devleti ilkelerinin korunması öne çıktı.

Federal Mahkeme'yi ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada bağımsız yargının değerini vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, Türkiye’deki yargının durumundan duyduğu endişeyi de dile getirdi. Gauck, "Türkiye’de binlerce hâkim ve savcının bir gün içerisinde görevden uzaklaştırıldığını, görevden el çektirildiğini ya da hatta tutuklandığını görünce dehşete düşüyorum" diye konuştu.

"Hayatımın 50 yılını hukuk devletinden mahrum geçirdim"

Gauck, bağımsız yargının değerine özellikle dikkat çekmek istemesinin bir diğer nedeninin de Avrupa Birliği üye ülkelerinde de "hukuk devleti ilkelerine yönelik kısıtlama eğilimleri" olduğunu vurguladı. Almanya Cumhurbaşkanı, "Batı medeniyetinin temel değerlerinden biri" olan hukuk devleti gibi elde edilmiş başarılar, vazgeçilebilir değerler gibi görülmeye başlanırsa hukukun üstünlüğünün sorgulanmaya başlanabileceği" yönünde uyardı.

Hayatının büyük bir kısmını Doğu Almanya’da geçirdiğine dikkat çeken Gauck "Ben hukuk devletinin çok ateşli bir savunucusuyum, çünkü hayatımın ilk 50 yılını bundan mahrum olarak geçirmek zorunda kaldım" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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