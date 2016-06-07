Gauck'tan sonra kim Cumhurbaşkanı olacak?



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un ikinci dönem için adaylığını koymayacağını açıklamasından sonra siyasi partiler tarafından 2017'deki seçimde hangi isimlerin aday gösterileceğine dair spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Siyasi partiler gibi basın da sabırsızlıkla şimdiden adayların açıklanmasını bekliyor. Ancak henüz resmi açıklama yapılmış değil. Kulislerde ismi en çok geçenler kimler?

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert protokole göre, devletin ikinci ismi. 67 yaşındaki Lammert üyesi olduğu Hristiyan Birlik partileri tarafından aday gösterilebilir. Avantajı, tecrübeli bir siyasetçi olması ve muhafazakârlığına rağmen muhalefet tarafından da takdir edilmesi. 2017 yılındaki genel seçimden sonra oy oranı düşen Sosyal Demokrat Parti'nin yerine Birlik partilerinin koalisyon ortağı olabileceği söylenen Yeşiller partisinin de Norbert Lammert'i desteklemesi beklenebilir.

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Saarland Eyalet Başbakanı Annegret Kram-Karrenbauer'e fazla şans tanınmıyor.

Geriye, 2005 – 2011 yılları arasında meclis başkan vekilliği yapan ve son meclisin Hristiyan Sosyal Birlik parti grubunun başkanı olan 66 yaşındaki Gerda Hasselfeldt kalıyor. Hasselfeldt'in kardeş Birlik partilerinin genel başkanları arasındaki gerginliğin giderilmesine katkıda bulunabileceği belirtiliyor. Birlik partili milletvekili Stephan Mayer Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birliğin kendi adaylarını göstermesinin doğru olmayacağını ve adaylık konusunda Sosyal Demokrat Parti ile uzlaşılması gerektiğini söylüyor.

Sosyal Demokratlardan gelen sinyaller

Almanya'nın en sevilen politikacısı olan Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Fnrank-Walter Steinmeier'in koalisyon ortaklarının adayı olabileceği ve görevinde başarılı olmasının ona avantaj sağlayacağı belirtilmekteydi. Ancak partinin sol kanadı Steinmeier'in adaylığına olumlu bakmıyor. Partinin genel başkanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı'nın görevden ayrılmaya hazır olduğuna dair bilgi almadığını söylemişti. Gabriel cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki spekülasyonlara katılmamakta kararlı görünüyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin aday gösterebileceği belirtilenler arasında, geçen yıl Alman Kitapevleri Birliği Barış Ödülü'nü alan 48 yaşındaki şarkiyatçı Navid Kermani ile Berlin Bilimler Merkezi'nin 59 yaşındaki başkanı Jutta Allmendinger'in adları da geçiyor. Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan sosyolog Allmendinger Almanlar'ın önem verdikleri değerler hakkındaki kapsamlı araştırmasıyla ün kazanmıştı.

Büyük şahsiyet arayışı

Joachim Gauck 19 Şubat 2012'deki ilk basın toplantısında basın mensuplarına “Benden Süpermenlik beklemeyin”, demişti. Bu sözleri söylemeden birkaç dakika önce Başbakan Merkel onu taksiden telefonla arayarak, ‘cumhurbaşkanı olmak isteyip istemediğini' sormuştu. Gauck kabul etmiş ve duş almaya bile vakit bulamadığı için basın mensuplarından özür dilemişti. Gerçekten zaman daralmıştı. İki selefinin görev süresi dolmadan cumhurbaşkanlığından ayrılmasının makama zarar vermesinden endişe edilmekteydi.

Joachim Gauck aslında 2012 yılında muhalefet sıralarında oturan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı idi. Başbakan Merkel aslında Gauck'u istemiyordu. O zamanki koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin Sosyal Demokrat ve Yeşiller partilerinin ortak adayı Gauck'u desteklediğini açıklamasından sonra Başbakan Merkel'e adayı arayıp görevi kabul edip etmeyeceğini sormak kalmıştı.

Seçim problemleri

Gauck'un seçilişi Almanya'da cumhurbaşkanı bulmanın ve siyasi partiler arasında uzlaşma sağlamanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Federal milletvekilleriyle eyalet temsilcilerinden oluşan seçiciler meclisi 2017 şubatında toplanmadan önce parti genel başkanları bir araya gelerek sondaja başlayacaklar. Yıpratılmamaları için muhtemel adayların adları gizli tutulacak. Aksi takdirde 2017 genel seçimlerinden sonra hangi koalisyon formüllerinin gündeme gelebileceği hakkında da spekülasyonların başlatılabileceği belirtiliyor. Sol Parti, Sosyal Demokrat ve Yeşiller ile birlikte ortak aday belirlemelerinin genel seçim açısından da önemli bir sinyal yerine geçeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce iki eyalette yapılacak olan parlamento seçimlerinin de seçiciler meclisindeki aritmetiği önemli ölçüde etkilemesi mümkün.