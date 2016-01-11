Gauck'tan Müslüman düşmanlığı uyarısı



Gauck, başkent Berlin'de diplomatik temsilcilikler için düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yabancı düşmanlığına karşı mesajlar verdi. Gauck yaptığı konuşmada, yeni yılda teröristlerin insanlık dışı eylemleri ile nifak tohumları serpmesine izin vermemenin uluslararası toplumun görevleri arasında olduğunu belirtti.

Gauck, "Saldırganların amacı özgür toplumları Müslümanlara karşı kışkırtarak bölmek ve korku yaymak" diye konuştu.

"İslam Devleti (IŞİD) diye adlandırılan korku imparatorluğunun özellikle hakimiyeti altındaki Müslümanlara bilinçli olarak acı çektirdiğini" ifade eden Gauck, Müslümanlara karşı düşmanlık beslenmesinden de kaçınılması gerektiğini belirtti. Gauck, IŞİD'in Müslümanların yaşadığı ülkelerde reddedildiğini ve itibar görmediğini söyledi.

Konuşmasında geçen yıl yaşanan Paris saldırısına ve insanların kaçmasına neden olan çatışmalara ve savaşlara da işaret eden Gauck, şu anda diplomasinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Geçen yıl diplomatik başarılar da elde edildiğini vurgulayan Gauck, İran'la varılan nükleer anlaşmaya, Birleşmiş Milletler'de sürdürülebilir kalkınma konusunda kabul edilen anlaşmaya ve Paris'teki konferansta elde edilen iklim anlaşmasına dikkat çekti.